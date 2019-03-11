Сколько автомобилей в России приходится на тысячу жителей? Исследование

На 1 января 2019 года парк легковых автомобилей в России насчитывал 45,10 млн. единиц. По данным Russian Automotive Market Research, на 1 тыс. населения приходилось 303 легковых автомобиля. В Новосибирской области и Адыгее ровно столько автомобилей на тысячу жителей, а в 43 регионах Российской Федерации показатель автомобилизации выше среднего по стране. Лидирует тут Приморский край (467 автомобилей на 1 тыс. населения), далее идут Камчатский край, Московская и Калужская области, а также республика Карелия, где данный показатель превышает 365 единиц.
В десятку самых автомобильно-насыщенных регионов также вошли Карелия — 366 автомобилей, Псковская область — 362 автомобиля, Краснодарский край — 356 шт, Белгородская область — 354 шт., Рязанская область — 354 шт. и Санкт-Петербург — 353 штуки.
Меньше всего автомобилей на тысячу жителей в Чукотском автономном округе — 91 штука. Немногим больше машин на 1 тыс. жителей в Чечне (143 шт.), Ингушетии (166 шт.), Дагестане (182 шт.) и Тыве (192 шт.).
- В 2019 году эксперты ожидают снижения темпов покупки новых легковых автомобилей. Причины? Потребительский пессимизм и банальная нехватка средств — машины покупают на последние деньги или в кредит.
- Новых японских легковых автомобилей в нашей стране в прошлом году реализовали 335,4 тыс. штук, это на 17% больше, чем в 2017-м.
- Согласно сведениям аналитического агентства «Автостат», легковых автомобилей у нас чуть меньше — 43,5 млн штук, а в целом автопарк страны насчитывает порядка 52 млнштук, включая также коммерческие, грузовые автомобили и автобусы.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк
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