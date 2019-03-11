Сколько автомобилей в России приходится на тысячу жителей? Исследование

14 советских автомобилей с дизелем — почему их от нас скрывали Из почти полутора десятков наших легковых автомобилей с дизелями обычным покупателям за всю истории отечественного автопрома были доступны единицы. Да и те большим спросом не пользовались… Где и как ГИБДД может перетряхнуть ваш автомобиль — да где угодно Об основаниях для осмотра и досмотра транспорта и порядке проведения этих процедур рассказывает глава ГИБДД. Попал под радар ГИБДД — но есть шанс избежать штрафа Максимальная дальность «прицела» полицейских комплексов зависит от конкретных условий. В каждом случае она индивидуальна. ЗР не пропагандирует нарушения ПДД, а объясняет, когда и как есть смысл тормозить, если вдруг так сложилось, что вы перебрали со скоростью и поздно заметили камеру ГИБДД.