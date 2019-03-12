Испуганный свидетель решил задавить следователя. Стал обвиняемым

А следователь испытал «сильную физическую боль».

Материалы по теме Автомобилисты задержали пьяную таксистку (ВИДЕО)

Страх перед органами следствия порой настолько велик, что люди идут на совершение абсолютно нелогичных и опасных для окружающих поступков.

Так, жительница Бурятии испугалась вызова на допрос в качестве свидетеля. Сначала она отказывалась получать повестку, а затем не нашла ничего лучше, как попытаться задавить следователя. Сев за руль своего автомобиля, она совершила умышленный наезд на сотрудника силовых органов.

Правда, судя по публикации на официальном сайте прокуратуры республики, старший следователь Еравнинского межрайонного следственного отдела следственного управления испытал лишь «сильную физическую боль».

Но и ее было достаточно для того, чтобы прокуратура возбудила уголовное дело по факту наезда. По версии прокуратуры обвиняемая осознавала, что делает. Ее действия создали реальную опасность для жизни и здоровья человека.

В итоге она получила пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

С другими материалами рубрики «Закон» можно ознакомиться здесь.

Фото: depositphotos.com