Renault опять подняла цены. Теперь на Logan и Sandero

У Renault начало года не задалось: в феврале продажи автомобилей французской марки просели на четверть, до 8499 штук. Но это не мешает ей пересматривать прайс-листы. В январе Renault увеличила цены на Dokker и Koleos, которые к нам импортируются.
Теперь же настал черед семейства Logan. Цены увеличены на Logan, Logan Stepway, Sandero и Sandero Stepway. Все комплектации автомобилей, выпущенных в этом году, прибавили от 10 тыс. до 14 тыс. рублей.
Впрочем, Renault Logan все равно остается одной из самых доступных иномарок на нашем рынке. После пересмотра ценников самая доступная его версия оценивается в 584 тыс. рублей, а топовая комплектация предлагается за 825 990 рублей, сообщает агентство «Автостат». Приподнятый вариант седана стоит от 675 990 до 871 990 рублей. Хэтчбек Sandero теперь обойдется в 564 000 — 802 990 рублей, а его версия Stepway — в 722 900 — 910 990 рублей.
При этом в Renault сохранили на прежнем уровне цены на автомобили прошлого года выпуска.
- Цены на кроссовер Renault Duster пока находятся на прежнем уровне. Машина входит в пятерку самых популярных SUV на российском рынке.
- В начале марта Renault отпраздновала юбилей: в России был продан 700-тысячный седан Logan.
Фото: Renault
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