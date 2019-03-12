Мы тебе колеса в круг порежем! Что делать с коллекторами

Мужчина просто поручился за приятеля, оформившего займ на личные нужды.

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Эта история произошла в Красноярске. Гражданин взял кредит в одной из микрофинансовых организаций, при этом в качестве поручителя указал контактный номер приятеля. Вовремя вернуть деньги заемщик не смог, долг попал к коллекторам, и те начали атаковать «контактное лицо», сообщило Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.

Мужчине «обрывали» телефон и забрасывали SMS-сообщениями с угрозами и издевательствами. В частности, обещали изуродовать автомобиль, порезать шины и «проследить» за ним после работы. Требование выдвигали одно — повлиять на заемщика, чтобы тот скорее вернул долг.

Автовладелец не стал дожидаться беды и позвонил на «горячую линию» ФССП, в которой есть отдел контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности.

Приставы заинтересовались действиями коллекторов. Если жалоба подтвердится, «взыскателей» привлекут к ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Штраф за это административное нарушение составляет до 2 млн рублей. Так что и на коллекторов управа есть!

Фото: depositphotos.com, ФССП

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