Мы тебе колеса в круг порежем! Что делать с коллекторами

Эта история произошла в Красноярске. Гражданин взял кредит в одной из микрофинансовых организаций, при этом в качестве поручителя указал контактный номер приятеля. Вовремя вернуть деньги заемщик не смог, долг попал к коллекторам, и те начали атаковать «контактное лицо», сообщило Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.
Мужчине «обрывали» телефон и забрасывали SMS-сообщениями с угрозами и издевательствами. В частности, обещали изуродовать автомобиль, порезать шины и «проследить» за ним после работы. Требование выдвигали одно — повлиять на заемщика, чтобы тот скорее вернул долг.
Автовладелец не стал дожидаться беды и позвонил на «горячую линию» ФССП, в которой есть отдел контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности.
Приставы заинтересовались действиями коллекторов. Если жалоба подтвердится, «взыскателей» привлекут к ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Штраф за это административное нарушение составляет до 2 млн рублей. Так что и на коллекторов управа есть!
- ФССП тоже борется с должниками, но законными методами, такими как запрет выезда за границу и ограничение в пользовании водительским удостоверением. Однако законных «инструментов» не хватает, поэтому в качестве дополнительных ограничительных мер предложено запретить должникам сдавать на права и регистрировать автомобили.
- Приставам пришлось изъять автомобиль у жительницы Санкт-Петербурга, которая отказалась платить компенсацию причиненного ею морального вреда в размере 20 тысяч рублей.
Фото: depositphotos.com, ФССП
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