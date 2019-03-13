Тойоты будут опрыскивать угонщиков слезоточивым газом

Компания Toyota подала в патентное бюро США документы на систему дозирования ароматизаторов.

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Toyota подала в патентное бюро США документы на систему дозирования ароматизаторов, которая может распылять в случае взлома и проникновения слезоточивый газ.

Патент, опубликованный на сайте патентного ведомства, описывает систему. Она распознает владельцев, если их несколько, а также пассажиров, и распыляет в салоне их любимый аромат. Система может управляться с помощью специального приложения для смартфонов, при помощи которого можно будет распылить тот или иной аромат заранее. Система также дезодорирует салон, когда пассажиры покидают его.

Однако это не самый интересный аспект системы. Как сказано в сопроводительной записке, если автомобиль определяет факт взлома и проникновения в салон, а также попытку пуска двигателя, он может распылить в салоне вместо приятных ароматов слезоточивый газ, что выгонит злоумышленников и убережет машину от хищения.

Подобные системы патентовали и другие автопроизводители, но у Тойоты впервые она используется для защиты транспортного средства.

Автомобиль, который ароматизирует салон любыми запахами на выбор, должен быть очень приятным, но не думаем, что люди захотят приобрести Тойоту, у которой где-то в вентиляционной системе есть баллончик со слезоточивым газом. От сбоев никто не защищен, а сбой подобной системы ароматизации обещает оказаться не из приятных.

То, что Toyota запатентовала систему ароматизации со слезоточивым газом, не значит обязательное ее внедрение. Кроме того, покупатель всегда может отказаться от той или иной опции.

В рейтинге самых угоняемых автомобилей в России Toyota занимает второе место после Лады.

В ближайшие дни модельный ряд Toyota пополнится еще одним автомобилем — спортивным купе Supra.

Фото: Toyota