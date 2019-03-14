Роспотребнадзор конфисковал 700 тысяч литров метанольной незамерзайки

Ведомство доложило о результатах проверки, проведенной минувшей зимой. «Запрещенки» по-прежнему много.

Роспотребнадзор ежегодно проводит проверку производителей и продавцов незамерзающей жидкости. В 2018–2019 годах было проверено более 8 тысяч организаций, осуществляющих розничную торговлю стеклоомывающей жидкости, и более 60 предприятий, ее производящих. За минувшую зиму конфисковано порядка 700 тысяч литров незаконной незамерзайки и выписано штрафов на 18 млн рублей.

«За рулем» много раз писал о том, что запрещенные у нас в стране стеклоомывающие жидкости на основе метанола прекрасно очищают стекла и во многих северных странах не запрещены. Если их использовать по назначению (не принимать внутрь!), они никого не отравляют, но в нашей стране решили такие жидкости запретить, от греха подальше. При этом есть еще масса жидкостей, которые пить нельзя, тот же уксус, но их же не запрещают! Тем не менее Роспотребнадзор обязан выполнять принятые государственные постановления. Напомним, продажа населению жидкостей на основе метанола запрещена постановлением главного государственного врача РФ от 11.07.2007 № 47.

В ходе проверок выявлены злостные нарушители и их метанольная продукция. Это: жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «ICE DRIVE», производитель ООО «Ивента»; жидкость стеклоомывающая зимняя, производитель ООО «Текомхим» и жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая, производитель ООО «Вектор».

И поскольку зима в этом году затянулась, мероприятия по выявлению запрещенной стеклоомывающей жидкости продолжаются.

Наш автор нашел пять убедительных доказательств того, что нелегальная незамерзайка лучше легальной. Она лучше моет, не пахнет, дешевая, ее удобно покупать и в мороз легко проверить, действительно ли она не замерзает.

А что делать, если жидкость в бачке стеклоомывателя все-таки замерзла? На этот счет тоже есть ряд полезных советов.



Фото: Михаил Почуев/ИТАР-ТАСС