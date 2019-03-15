Выяснилось, какие цвета машин сегодня предпочитают российские автомобилисты. Причем общие тенденции приблизительно одинаковые, но в каждом городе все же есть свои цветовые предпочтения.

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В результате исследования вторичного рынка выяснилось, что в 11 из 23 крупных городов покупатели предпочитают черный цвет, в семи — белый, а в пяти — серебристый. Самый существенный прирост показали серебристые авто, а наиболее заметное снижение — синие.

В черный окрашен практически каждый пятый автомобиль, проданный на Авито.Авто в прошлом году. Самым непопулярным оказался розовый — машин этого цвета было продано всего 0,05%. Не пользуются популярностью (что неудивительно) также оранжевый, пурпурный и желтый.

В Иркутске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Красноярске, Барнауле и Омске лидирует белый цвет, а в Тольятти, Волгограде, Челябинске, Тюмени и Воронеже — серебристый.

Единственным городом, жители которого изменили любимому цвету, стал Ижевск: с серебристого в 2017 году переключившись на черный в 2018-м. Есть машины, которые тяготеют к определенному цвету, так, «самой желтой» моделью стала ГАЗель, а самой голубой — Daewoo Matiz.

В Туркмении с этого года официально запрещен ввоз, продажа и эксплуатация автомобилей черного цвета.

По-прежнему ли женщины предпочитают маленькие красные машинки? Это миф — утверждают исследователи.



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