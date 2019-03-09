Перед 8 Марта ряд компаний провели исследования типично женских автомобильных предпочтений.

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Начнем с профессионалов: наибольшей популярностью у женщин-водителей такси пользуется Toyota Corolla — ей отдали предпочтение 3,7% общего числа женщин, сотрудничающих с сервисом заказа такси «Максим». На втором месте Hyundai Solaris, на нем работают 2,7% дам, далее следуют Honda Fit — 2,6% таксисток и по 2,5% — у Renault Logan и Lada Kalina.

А что же остальные дамы? По утверждению специалистов онлайн-агрегатора Autospot.ru, «маленькая красная машинка» — это миф, сегодня женщины выбирают совсем другие автомобили. Чтобы это выяснить, они изучили данные около 12 тысяч сделок по покупке новых автомобилей, совершенных через площадку за последние 12 месяцев, из которых 25% приобретений пришлись на долю женщин.

Оказалось, что современные женщины предпочитают автомобили гольф-класса и полноразмерные кроссоверы спокойных цветов. Десятку самых популярных дамских марок возглавляют два «южнокорейца» — Kia и Hyundai. Помимо них в топ-10 женских автобестселлеров входят три «немца» — Audi, BMW и Volkswagen, один «чех», впрочем, тоже с немецкими «генами» — Skoda, «японец» — Toyota, «француз» — Renault, «американец» — Ford и российский производитель Lada.

Наиболее активными покупательницами автомобилей являются женщины в возрасте 25–34 лет — на их счету 36% онлайн-покупок. На долю женщин 45 лет и старше приходится 28% всех сделок. На третьем месте по покупательской активности 35-44-летние женщины, на их долю приходится четверть покупок машин. Оставшиеся 11% достались девушкам в возрасте от 18 до 24 лет.

Также оказалось, что современные автовладелицы предпочитают ярким цветам спокойные оттенки. Если красная помада — это вечная классика, то красный цвет автомобиля занимает у дам лишь шестое место. Самым популярным стал белый цвет, на втором месте — серые тона, в том числе серебристый, третье место — у черного.

Ну и, наконец, третье исследование выявило топ-5 наиболее востребованных марок, которые забронировали на праздничные выходные, его провел онлайн-сервис аренды автомобилей Rent A Ride.

Марки автомобилей расположены в рейтинге в зависимости от частоты запросов и бронирований:

Mercedes-Benz E- класс Mini Cooper BMW X3 Toyota Camry Kia Rio

Арендаторы автомобилей из первых трех позиций рейтинга предпочитают поездки поближе — в пределах Москвы и области. Целями таких путешествий становятся, как правило, посещение усадеб, загородных парков и других достопримечательностей, а также домов отдыха.

В преддверии 8 Марта очень странным поздравлением милых дам отметилась Госавтоинспекция Уфы.

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Фото: depositphotos.com