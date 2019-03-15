ДПС спешит на помощь: водителя с опухолью мозга удалось спасти

Мужчине стало плохо за рулем. Если бы не сотрудники полиции, его жизнь могла бы оборваться.

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Онкобольной мужчина совсем недавно перенес тяжелую операцию и проходит курс лучевой терапии. Рано утром ему позвонили с работы и попросили подменить товарища. Собирался он в спешке, и поэтому забыл принять жизненно необходимые препараты, которые прописали врачи. За рулем он почувствовал себя плохо, у него стали отказывать зрение, слух, и он еле успел съехать с дороги на обочину, после чего потерял сознание, сообщила «Комсомольская правда».

Мимо проезжал экипаж ДПС, полицейские заметили автомобиль с водителем, не подававшим признаки жизни, и быстро доставили в ближайшую больницу. Там у него диагностировали отек мозга, из-за чего у него притупились некоторые чувства. Помощь полицейских пришла вовремя, и сейчас к Олегу вернулись зрение и слух. Он продолжает бороться с тяжелым заболеванием.

В Польше шестимесячный ребенок случайно проглотил булавку, которая раскрылась и застряла у него в горле. Родители, понимая, что каждая минута на счету, попросили полицейских расчистить им путь в пробке. Следуя за их автомобилем, они быстро добрались до больницы.

12-часовая смена, постоянный объезд одного и того же участка, рабочие праздники, хамящие водители — о буднях инспектора ДПС читайте в нашем материале.



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