Maybach сделает очень дорогой кроссовер

Выпускаться роскошный кроссовер Mercedes-Maybach будет на американском заводе в Алабаме.

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Началась новая волна экспансии Mercedes-Benz на рынок Северной Америки. Автопроизводитель планирует выпускать новый кроссовер Mercedes-Maybach на заводе в Алабаме и больше нигде в мире.

Кроссовер разработан на совершенно новой платформе GLS третьего поколения и должен стать самым дорогим легковым автомобилем, выпускающимся на территории США. Ожидается, что цена модели составит около 200 тыс. долларов (почти 13 млн рублей).

Оснащаться кроссовер Mercedes-Maybach GLS будет двигателем V8 мощностью более 560 л.с., а дебют его состоится уже в этом году. Мероприятие пройдет, вероятнее всего, в Китае. В продажу автомобиль должен поступить в начале следующего года.

Концепт Mercedes-Maybach Ultimate Luxury

«Мы будем расширять модельный ряд Mercedes-Maybach только статусными автомобилями. Я не могу себе представить, чтобы когда-нибудь появился Mercedes-Maybach A-класса», — заявил генеральный директор Mercedes-Benz USA Дитмар Экслер.

То есть марка Mercedes-Maybach будет представлена разными моделями, как, например, в случае AMG Performance, но с той оговоркой, что среди них не будет небольших городских машин.

Салон концепта Mercedes-Maybach Ultimate Luxury

С приходом на рынок роскошных кроссоверов таких автопроизводителей, как Aston Martin, Ferrari, Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini, мировые продажи в этом сегменте, согласно прогнозу AutoForecast Solutions, должны вырасти с нынешних 7500 до 20 000 к 2023 году. Около 75% этих автомобилей будут продаваться в США и Китае.

Скоро в модельном ряду Mercedes-Benz может появиться новый автомобиль — О-класса. Что это будет за машина, можно только догадываться.

Скоро на рынке роскошных кроссоверов появится и российский конкурент от Aurus.

Фото: Daimler AG, Motor1.com