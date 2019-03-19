«Намедни» вернулись и рассказали о самом дешевом автомобиле в СССР

Леонид Парфенов возродил некогда легендарную авторскую телепрограмму. Выпуск посвящен первому послевоенному году.

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Программа «Намедни» в свое время приковывала к телеэкранам миллионы россиян. Начала выходить она еще в 1991 году, но по-настоящему знаменитой стала после цикла «Намедни 1961–2003. Наша эра». В 2004-м выпуски были прекращены из-за решения руководства телеканала НТВ.

Казалось, что больше мы не увидим программу, в которой Леонид Парфенов рассказывает об интересных и порой неизвестных фактах из истории нашей страны. Но известный тележурналист возродил проект. Причем отказался от сотрудничества с телеканалами: записи размещаются на YouTube.

Выпуск возрожденной программы, вышедший накануне, посвящен первому послевоенному году. В 1946-м СССР активно восстанавливал промышленность. Естественно, это коснулось и автопрома. В новых «Намедни» Леонид Парфенов поведал о Москвиче-400, автомобиле, который фактически являлся копией Opel Kadett образца 1937 года. После войны часть оборудования с немецкого завода была вывезена из Рюссельсхайма в Москву на Завод микролитражных автомобилей. Как рассказывает Парфенов, стоил «четырехсотый» 8 тысяч рублей. Это сделало его самой дешевой и доступной машиной за всю историю страны: никогда больше в СССР автомобиль не стоил всего 13 среднемесячных окладов.

Также Парфенов уделил внимание Победе, ГАЗ-21 и первому послевоенному грузовику ГАЗ-51, который на селе выполнял не только свои основные функции, но и являлся пассажирским транспортом.

Если вы хотите посмотреть только про автомобили, то смело перематывайте видео на 6 минут и 3 секунды вперед.

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Фото, видео: YouTube