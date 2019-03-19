Стойкость за гранью: дизайнерская суперверсия Mitsubishi L200

Сегодня Mitsubishi опубликовала первый тизер особой версии пикапа L200. Премьера новинки состоится 26 марта на 40-м по счету Международном автосалоне в Бангкоке.
Как заявили в компании, специальная версия нового L200 отличается «стойкостью», что можно понимать как синоним и «неубиваемости», и «оснащенности» всем необходимым. Что именно имели в виду в компании, мы узнаем во время премьеры.
Пока же известно лишь то, что руководство осталось довольно результатом доработки пикапа. В пресс-службе Mitsubishi рассказали, что перед дизайнерами компании была поставлена задача создать автомобиль, который бы как можно лучше отражал суть новой модели, описанной несколькими словами: «Стойкость за гранью возможного».
Также в компании подчеркнули, что дизайнеры «полностью оправдали ожидания и представили именно такой автомобиль».
Напомним, что Международный автосалон в Бангкоке начнет свою работу для VIP-посетителей 25 марта. Следующий день, 26 марта, отведен для прессы, для широкой публики выставка откроется 27 марта и продлится по 7 апреля 2019 года.
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Фото: Mitsubishi
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