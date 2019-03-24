А что, если... дикие животные купили бы автомобили? Фантазия художника

Художник из Швейцарии представил свое видение машин для животных. Какой автомобиль, например, подошел бы крокодилу, льву, бегемоту или панде?

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Новая серия художника Фредерика Мюллера состоит из восьми изображений. Мюллер, используя свой опыт в 3D-искусстве, попытался выразить, как он видит классические автомобили в качестве транспорта для диких животных, таких как лев, бегемот, крокодил и панда.

Для чего все это? «В первую очередь, это весело, весело и еще раз весело», — объясняет Мюллер свой подход к искусству. Получив степень бакалавра по промышленному и продуктовому дизайну в Академии искусства и дизайна FHNW в Швейцарии, Мюллер открыл в себе страсть — переделывать фотографии и с помощью компьютерных программ и методов 3D-визуализации придавать им иное содержание.

Мюллер начал публиковать работы в интернете, и у него даже появились фанаты. Художник работает в совершенно новой сфере — неком симбиозе искусства и дизайна: он открывает свое видение идеальных отношений между автомобилем и животным. Придавая каждому автомобилю характерные черты животного, он в то же время трансформирует и само животное — используя различные аксессуары и формы, превращает его в получеловека.

Так, стальные изгибы Aston Martin DB5 1963 года идеально сочетаются с мощным силуэтом бегемота. Для усиления эффекта использована пара «ушей», расположенных на крыше автомобиля, и персонализированный номерной знак «H1PP0». Ну а что же сам бегемот? Мы видим неповоротливого чиновника-бюрократа, который в деловом костюме и с портфелем в руке спешит на совещание.

Лев в клетчатой рубашке за рулем «доработанного» Ford F-250 тоже явно на своем месте. Сверхпрочный пикап 1967 года под «пером» Мюллера обретает кошачьи черты благодаря множеству деталей. Передняя часть грузовика украшена надписью Roar («Рев»), стилизованной под бренд Ford, а дополняет образ номерной знак «L10N».

Fiat 600S 1977 года сам обретает черты мишки панда. Черно-белый окрас, нос на решетке радиатора и уши, выглядывающие из-под багажника на крыше. На этом автомобиле пара медведей отправляется в путешествие. На крыше, как положено, багаж, а заблудившийся водитель пристально вглядывается в дорожную карту. У этого автомобиля номерной знак «P4ND4».

Крокодил за рулем Chevrolet Corvette Stingray 1968 года мчит с головокружительной скоростью. Он же не может ездить на каком-нибудь Фиате! У него мощный автомобиль с удлиненной мордой и острыми клыками, расположенными по бокам персонализированного номера «G4T0R».

На каждой машине, обратите внимание, есть наклейка Всемирного фонда природы (WWF), напоминающая нам о беззащитности и уязвимости диких животных.

Фото: madgallery.net