Mercedes-Benz хочет интегрировать видеоигры в автомобили и автобусы

Компания делает очередной шаг к тому, что автомобиль становится не просто средством передвижения, а местом отдыха.

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Постепенное внедрение систем автономного управления автомобилями влечет за собой изменения в восприятии транспортных средств. С их появлением открываются новые возможности для пассажиров, тем более что в поездках надо как-то коротать время, которое прежде тратилось на управление автомобилем. Один из вариантов — компьютерные игры, развлекательные и обучающие.

Вдохновленный открывающимися перспективами, Daimler объявил конкурс идей игр в автомобиле — In-Car-Gaming Challenge. Лучшие идеи имеют все шансы стать первыми автоиграми.

Сюжет может быть каким угодно, как и количество участвующих в них людей. Приветствуется также возможность игры по сети с пассажирами других машин. Словом, нет никаких ограничений и возрастных цензов. Игры даже могут использовать технологии дополнительной реальности, а их основой выступать пейзаж за окном автомобиля.

Также игры могут быть связаны с органами управления автомобилем, как это было сделано в SuperTuxKart, представленной на Mercedes-Benz CLA в рамках проведения конгресса Mobile World Congress. Управление компьютерным автомобилем в этой игре осуществляется рулем и педалями настоящей машины. Подобная интеграция уже получила особое название — Immersive gaming. В этой игре можно было бы задействовать и другие системы автомобиля: кресла с электроприводами — для имитации ускорения и торможения, а климатическую систему — для создания встречного ветра.

Условно все подобные будущие игры в компании поделили на три сегмента: для легковых автомобилей, автобусов и гаджетов, где они, по сути, станут обычными мобильными приложениями. Первый сегмент мы описали, с третьим и так все понятно, а вот второй сегмент рассчитан на пассажиров автобусов, для которых обычная до сих пор поездка может стать путешествием в другой мир, виртуальная реальность которого сливается с реальным миром. Поскольку время автобуса в пути, едущего по определенному маршруту, легко вычисляется, программы могут быть адаптированы по этому параметру, и человек не проедет свою остановку. Теоретически, ничто не мешает пассажирам автобуса образовать команду и соревноваться с командами других автобусов или легковых автомобилей.

Призами для победителей конкурса In-Car-Gaming Challenge станут билеты на турниры по кибер-спорту лиги ESL (Electronic Sports League), а также денежные призы. Идеи в рамках In-Car-Gaming Challenge принимаются с 22 марта по 16 мая 2019 года, а направлять их следует на одноименный сайт.

Популярность систем помощи водителю позволяет надеяться, что и игры придутся людям по вкусу.

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Фото: Daimler AG