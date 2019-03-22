Jaguar Land Rover добился запрета продаж клона Range Rover Evoque

Компания Jaguar Land Rover сделала невозможное — по ее настоянию китайский суд запретил выпуск кроссовера Landwind X7.

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Решение о запрете производства кроссовера Landwind X7, являющегося клоном британского Range Rover Evoque, вынес суд района Чаоян города Пекина.

Был признан тот факт, что китайский автомобиль является копией британского кроссовера, причем не имеет на то никаких оснований: ни лицензий, ни договоренностей в рамках каких бы то ни было соглашений. В результате Landwind X7 отныне запрещен не только к производству, но и к продажам. Кроме того, Jaguar Land Rover по решению суда должна получить крупную компенсацию.

Landwind X7

Прежде история не знала таких побед: суды по подобным делам европейских, японских и прочих автопроизводителей против китайских клонов проигрывались. Суды Китая не признавали факт плагиата даже тогда, когда автомобили невозможно было отличить без сопоставления их на одной площадке. Более того, это решение суда стало первым положительным в отношении интеллектуальной собственности вообще, которую китайский менталитет не понимает. Данный факт отмечался не раз многими востоковедами. Теперь, имея в арсенале подобный прецедент, некоторые представители китайского автопрома могут начать добропорядочную конкуренцию.

Range Rover Evoque

Следует отметить, что исковое заявление компанией Jaguar Land Rover было подано еще в 2014 году, когда китайский кроссовер Landwind X7 был представлен на автосалоне в Гуанчжоу.

Многие китайские автопроизводители грешили плагиатом. Что они будут делать теперь?

В свое время плагиатом занимались и уважаемые ныне автомобильные компании.

Фото: Landwind, Jaguar Land Rover