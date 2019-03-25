Дмитрий Рогозин решил делать беспилотные трамваи. В них можно сдать… анализы

У корпорации «Роскосмос» есть шанс освоить новый вид продукции. На этот раз гражданской.

Похоже, что «Роскосмос» решил идти по пути диверсификации своего бизнеса и хочет выйти на новые для себя рынки. Если сегодня корпорация занимается ракетостроением и запусками в космос, то в будущем продукцией «Роскосмоса» смогут воспользоваться все желающие.

В этом году в состав Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, является частью «Роскосмоса») войдет Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ). Его основной продукцией является производство трамвайных выгонов, но УКВЗ значительно проигрывает на рынке своим основным конкурентам: «Уралвагонзаводу» и «Трансмашхолдингу». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что ситуацию можно исправить с помощью производства продукции нового поколения.

«В нем [трамвае] будет два-три вагона. Он мог бы быть с Wi-Fi, с элементами медобслуживания — когда человек садится в трамвай и по дороге может пройти минимальное медицинское обслуживание», — цитирует РБК Рогозина.

По словам главы «Роскосмоса», это совместный проект корпорации и медицинской компании «Инвитро» (основной вид деятельности — различные медицинские анализы). Разработкой трамвая будущего займутся специалисты УКВЗ. Рогозин говорит, что сейчас ведутся предварительные переговоры с администрациями Краснодара, Магнитогорска и Челябинска.

Сейчас, по словам Рогозина, УКВЗ делает пилотную машину за счет средств «Инвитро». Объем инвестиций в проект беспилотного трамвая он не назвал, но сообщил, что продукция УКВЗ значительно дешевле, чем у конкурентов. Трамвай от УКВЗ стоит от 24 млн руб., а цены на «чужие» начинаются от 36–37 млн руб., говорит Рогозин.

Эксперты и аналитики удивлены заявлением главы «Роскосмоса». По их мнению, беспилотные трамваи России не понадобятся как минимум ближайшие 20 лет. И дело не только в отсутствии законодательной базы: половина всех стрелочных переходов на трамвайных путях переключается в ручном режиме. В медицинской среде говорят, что на ходу, да еще в трамвае, невозможно ни взять анализ крови, ни измерить давление. Поэтому о каких «медицинских исследованиях» говорит Рогозин, врачам непонятно.

Какое наказание ждет водителя за выезд на трамвайные пути, можно узнать из этого материала «За рулем».

В 2014 году «Уралтрансмаш» представил трамвай R1 с футуристичным дизайном. Через три года оказалось, что под него нет путей, а сам он не имеет никакой базы.

Фото: DPA/ТАСС