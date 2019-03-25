Что изменится в Lada 4x4 после обновления: все доработки

В скором времени с конвейера АВТОВАЗа начнут сходить обновленные внедорожники 4х4, у которых насчитывается 17 доработок.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

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Lada 4х4 актуального поколения модернизируют, что сделает внедорожник несколько комфортнее. Всего в его конструкцию планируется внедрить 17 доработок.

В результате обновления Lada 4x4 получит элементарные по современным меркам системы и настройки. Улучшится и эргономика. Все перечисленные в списке улучшения требуют немедленного внедрения. При этом инженеры не касались двигателя или коробки передач: перемены коснутся только салона и органов управления.

Так, на обновленном внедорожнике впервые появится функция автоматического включения стеклоочистителей (дворников) после срабатывания моторчика омывателя лобового стекла, пишет Лада.онлайн. Происходить это будет с небольшой задержкой. Более того, в работе дворников появится программируемая по своей длительности пауза. При этом предусмотрена установка новых форсунок омывателя, которые позволят регулировать траекторию струи.


Теперь, после выключения зажигания автомобиля, все его световые приборы будут гаснуть, а розетки — обесточиваться. Что касается плафона освещения в багажнике, то его запитают отдельно, включение не будет зависеть от того, работают ли габаритные огни машины. Еще одна приятная новость заключается в том, что печка внедорожника будет работать тише — в списке доработок так и написано: «тихая» печка.

В списке предусмотрен и более эргономичный рычаг КП. Более того, рукоятки всех рычагов перестанут вращаться вокруг своей оси. Обивка передних дверей изменится так, что в ней можно будет спрятать динамики акустической системы. Сами же двери получат 3-камерные уплотнители. Немаловажным стало и появление воздушного фильтра салона, а также подлокотника сиденья водителя.

В багажном отделении помимо автономного освещения появятся также поводки полки багажника, приподнимающие ее при открытии двери, а саму полку сделают в цвет остального салона, то есть черной. Но главная доработка — новая непачкающаяся ручка двери багажника. Хорошей новостью стало и то, что Lada 4x4 теперь будет оснащаться шинами более популярного и распространенного типоразмера.

Фото: Lada

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Отзывы о LADA 4x4 (19)

LADA 1991 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Проходимость, постоянный привод на 4 колеса при том, что цена почти на порядок ниже аналогов, созданных иностранными конструкторами, ремонтопригодность, дешевизна и доступность запчастей в любом районом центре.

Недостатки:

грубоватая отделка, некачественная покраска, слабоватый двигатель и небольшой ресурс комплектующих.

Комментарий:

Нивой владею с 1992 года (выпуск конца 1991 — полгода простояла на стоянке в магазине). Это был вариант с еще старым кузовом и карбюраторным двигателем 1,6. Проездил на ней 11 лет — 135000 км, продал, купил новую, уже инжекторную, проехал за 10 лет еще 120000 км, продал и купил в 2013 году новую ...

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