Обновленная Mazda CX-9 стала дешевле

В этом месяце в продаже появится обновленная версия семиместного кроссовера Mazda CX-9, стоимость которой снизилась.

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До конца марта этого года в России в продаже появится обновленный кроссовер Mazda CX-9. Все нововведения коснулись внутреннего пространства и отразились не только на уровне комфорта автомобиля, но и на его стоимости.

«Нынешнее обновление поможет нам удержать долю и ответить на запросы покупателей Mazda, все чаще выбирающих комплектации с широким набором опций», — прокомментировал обновление директор по маркетингу Mazda Motor RUS Андрей Глазков.

Обновленная версия Mazda CX-9 оснащается 7-дюймовым экраном высокого разрешения на панели приборов, с которого гораздо удобнее считывать информацию. Изменились и передние кресла автомобиля: теперь они оснащаются вентиляцией. Еще одним практичным изменением стало появление безрамочного салонного зеркала заднего вида. Следует отметить, что CX-9 первым в российском модельном ряду Mazda оснащается мультимедийной системой, совместимой с CarPlay & Android Auto.

Дизайнеры, доработавшие кроссовер, позаботились и об отделке салона, которая теперь сочетает искусственные и натуральные материалы. На переднем плане восприятия оказались эффектная кожа Nappa и натуральный японский ясень.

Несмотря на новые опции и более дорогую отделку салона, начальная стоимость автомобиля, наоборот, снизилась. Произошло это благодаря появлению тканевого салона в комплектации Active, которая теперь на 53 000 рублей дешевле — от 2 795 000 рублей. В топовой комплектации, сменившей название с Exclusive на Executive, обновленный кроссовер оценивается в сумму от 3 257 000 до 3 357 000 рублей, что на 108 000 рублей дороже, чем стоит нынешняя версия кроссовера в максимальной комплектации.

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Фото: Mazda