Great Wall Motors и Brabus Automotive договорились о стратегическом партнерстве.

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Китайская Great Wall и Brabus будут сотрудничать в области доработки трансмиссии, исследований и разработок дизайна внутренней и наружной отделки и регулировок автомобилей, а также выпустят лимитированную серию кроссоверов премиум-класса под брендом WEY.

Кроме того, Great Wall и Brabus будут сотрудничать в исследованиях и разработках будущих технологий, сертификации омологаций на рынке ЕС, а также, возможно, подумают над совместным предприятием.

Тюнинг-ателье Brabus специализируется, в основном, на моторном и кузовном тюнинге, в первую очередь автомобилей марки Mercedes-Benz, а также марок Smart и Maybach. Зарегистрировано также как самостоятельный производитель автомобилей. Основываясь на высоком стандарте производства, Brabus Automotive может вести и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также заниматься массовым производством в соответствии со стандартами OEM (original equipment manufacturer — «оригинальный производитель оборудования»).

В сотрудничестве с Brabus Automotive компания Great Wall Motors продолжит продвигать марку «доступной роскоши» WEY, превратив из чисто китайского в глобальный бренд.

В сентябре этого года на выставке IAA Cars во Франкфурте-на-Майне бренд WEY представит новый автомобиль, разработанный совместно с Brabus Automotive в Германии, и таким образом продемонстрирует публике результаты сотрудничества.

Принадлежащий Great Wall Motor китайский бренд WEY был представлен в 2016 году. В модельном ряду марки пока два кроссовера, VV5 и VV7, и продаются они только в Китае. Ожидается, что на российском рынке машины данной марки появятся не раньше 2020-го и не позднее 2025-го.

Фото: Brabus Automotive