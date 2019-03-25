Пьяный чиновник устроил ДТП и прикинулся безработным

Региональный замминистра образования пытался доказать сотрудникам ГИБДД, что он нигде не работает.

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Благодаря развитию соцсетей и независимых СМИ все чаще «подвиги» чиновников различного ранга становятся достоянием общественности. Их руководство, быть может, и хотело бы скрыть инциденты, но не получается.

Так, в Нижегородской области замминистра образования Владимир Шахназаров устроил пьяное ДТП 17 марта этого года. Он управлял личным Mercedes-Benz и, не оценив безопасную дистанцию для движения, врезался в Ладу. В аварии никто не пострадал.

Прибывшие для оформления аварии сотрудники ГИБДД сразу поняли, что Шахназаров находится в состоянии алкогольного опьянения. При составлении протокола об административном правонарушении чиновник несколько раз говорил, что он безработный. Но сотрудники быстро выяснили, кто он и где работает.

На следующей день Владимир Шахназаров ушел на больничный, а в правительстве области начали проверку информации, которая стала появляться в соцсетях. 25 марта проверка подтвердила информацию, после чего чиновник был незамедлительно уволен с работы.

«Такие сотрудники не должны работать на госслужбе. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин жестко отреагировал на случившееся. С 26 марта Владимир Шахназаров покидает свой пост», — цитирует ИА «Нижний сегодня» заместителя губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Шахназарову придется не только выплатить штраф в 30 тыс. руб., походить пешком минимум 1,5 года и компенсировать ущерб пострадавшей стороне из собственного кармана, но и искать новую работу. Теперь он действительно безработный.

В Volvo разработали систему, которая не позволит пьяному управлять автомобилем. Машина перехватит управление и безопасно остановит его.

В марте боец смешанного стиля Федор Емельяненко устроил пьяное ДТП и пытался оказать сопротивление сотрудникам ГИБДД.

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