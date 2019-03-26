Kia Picanto, Rio и Rio X-Line, Optima, Sportage и Sorento Prime получили особую серию, приуроченную к продолжению сотрудничества корейской компании с Лигой Европы UEFA.

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Пока российская сборная играет в отборочном туре Евро-2020 с переменным для нее успехом, российское отделение Kia представило «футбольные» спецверсии пяти своих моделей. Их выпуск приурочен к продлению сотрудничества корейской компании с UEFA. Kia выступает официальным партнером Лиги Европы УЕФА в сезонах 2018–2021 годов.

В Kia знают, что в России огромное число поклонников этого вида спорта, потому предложила уникальные комплектации в ограниченном количестве для машин самых разных классов. Спецверсии получили субкомпактный Picanto, Rio и Rio X-Line, седан Optima и кроссоверы Sportage и Sorento Prime.

Все автомобили можно узнать по эмблемам UEFA Europa League, они комплектуются набором дополнительных фирменных аксессуаров: дорожным набором UEFA 2019 и комплектом ковриков UEFA 2019.

Спецверсия Kia Picanto создана на базе комплектации Comfort с 1,2-литровым мотором и автоматом. Субкомпакт получил 15-дюймовые легкосплавные колеса, светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари, а также противотуманные фары.

В комплектацию входят электропривод складывания зеркал заднего вида с повторителями сигналов поворотов, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, портами USB и AUX, а также возможностью подключения смартфона. Кроме того, машина получила камеру заднего вида. Стоимость Kia Picanto в специальной серии составляет 818 900 рублей.

Kia Rio и Rio X-Line в версии UEFA Europa League созданы на базе комплектации Luxe и доступны для машин с 1,6-литровым двигателем, оснащенных как механической коробкой передач, так и автоматом. Все Kia Rio X-Line в спецверсии — это машины 2019 модельного года с увеличенным до 195 мм дорожным просветом.

Спецверсии получили радиаторную решетку, отделанную хромом и черным глянцем, 15-дюймовые легкосплавные колеса и задние светодиодные фонари. Есть отличия и по техники: так у машин задние тормоза — дисковые.

Вместо штатной аудиосистемы установлена мультимедиа с 7-дюймовым экраном, Bleutooth и камерой заднего вида. Также машины получили датчик света. Kia Rio из спецсерии с механикой обойдется в 907 900 руб., с автоматом — в 947 900 руб. Версия X-Line стоит 957 900 и 997 900 руб. соответственно.

В основу седана Kia Optima спецсерии легла комплектация Prestige для машин с 2- и 2,4-литровыми двигателями. Седан получил систему мониторинга слепых зон, ассистент выезда с парковки задним ходом и систему кругового видеообзора с 4 камерами. В список оборудования входят вентиляция передних сидений, электропривод переднего пассажирского сиденья и контурная подсветка салона с возможностью выбора одного из шести цветов. Стоимость седанов Optima специальной серии составляет 1 724 900 рублей с 2-литровым двигателем и 1 824 900 рублей с двигателем 2.4 GDI.

Kia Sportage в версии UEFA Europa League созданы на базе комплектации Luxe. Машина доступна с 2-литровым двигателем в передне- и полноприводном исполнении, а также с мотором объемом 2,4 литра.

Вне зависимости от варианта кроссовер получил полностью светодиодные фары, систему бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, а также круиз-контроль. Для спецверсии предлагается эксклюзивный цвет Orange Fusion (бесплатная опция). В салоне отличия от «обычных» Sportage заключаются в комбинированной отделке. Kia Sportage UEFA Europa League предлагаются по цене 1 764 900 рублей (2 л 6AT 2WD), 1 844 900 рублей (2 л 6AT 4WD) или 1 954 900 рублей (2,4 6AT 4WD).

Флагманский кроссовер Kia Sorento Prime UEFA Europa League создан на базе комплектации Prestige и доступен с бензиновыми двигателями объемом 2,4 и 3,5 литра, а также с 2,2-литровым турбодизелем.

Машины получили систему кругового видеообзора, 19-дюймовые легкосплавные колеса и светодиодные противотуманки. Машина оснащается системой мониторинга слепых зон, ассистентом выезда с парковки задним ходом, автопарковщиком и электрическим стояночным тормозом.

У водительского сиденья появилось 14 электрорегулировок с функцией памяти, также здесь есть беспроводная зарядка для гаджетов. Стоимость Kia Sorento Prime UEFA Europa League составит 2 531 900 рублей (2.4 GDI), 2 711 900 рублей (2.2 CRDi) или 2 771 900 рублей (3.5 MPI).

Фото: Kia