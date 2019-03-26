Седаны теряют популярность в России

На фоне роста спроса в 2018 году на новые автомобили сегмент седанов потерял часть своих приверженцев.

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Автомобили в кузове седан становятся менее востребованными у россиян. Результаты продаж новых машин в 2018 году показали, что спрос на седаны снизился на 2% по сравнению с показателями 2017 года, тогда как продажи автомобилей в других кузовах увеличились.

Всего в 2018 году в России было продано 534 200 новых автомобилей в кузове седан, пишет агентство «Автостат». Этот сегмент рынка, традиционно популярный в России, постепенно сокращается. При этом на долю седанов приходится 32% продаж, что подогревает интерес автопроизводителей к данному сегменту, заставляя их конкурировать друг с другом.

Популярность универсалов тем временем стремительно растет: в 2018 году их продажи увеличились на 23%. Следует отметить, что рост популярности этого кузова обусловлен тем, что в статистике к универсалам причисляются также кроссоверы. Всего в прошлом году было продано 831 900 новых автомобилей в кузове универсал (включая кроссоверы).

Вырос в 2018 году спрос и на хэтчбеки. Всего было реализовано 289 500 новых автомобилей в этом кузове, что на 21% больше, чем годом ранее.

Продажи автомобилей в прочих кузовах, а это пикапы, купе, кабриолеты и родстеры, составили лишь 1% рынка, но при этом тоже продемонстрировали рост спроса.

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Фото: Nissan