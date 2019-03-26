В команде Ferrari Формулы-1 снова появится Шумахер

Речь идет о сыне семикратного чемпиона мира Мике, который проведет тесты как за Ferrari, так и за Alfa Romeo.

О состоянии здоровья семикратного чемпиона мира в Формуле-1 Михаэле Шумахере практически ничего неизвестно: после трагического случая на горном спуске семья оберегает частную жизнь человека, чье достижение пока никто не перебил.

Но Формула-1 без Шумахера не осталась: сын многократного чемпиона в ближайшие выходные примет участие в первой тренировке перед Гран-При Бахрейна. Сядет он за руль болида Ferrari SF90. Именно в Скудерии Михаэль одержал большинство своих побед, так что немудрено, что его сын получил поддержку именно этой команды. В 2017 году Мик Шумахер стал участником молодежной Академии Ferrari, которая поддерживает молодых пилотов и продвигает их вверх по карьерной лестнице.

Мик примет участие в тренировке вместо первого пилота Ferrari Себастьяна Феттеля. По словам руководителя Ferrari Маттиа Бинотто, пример Шарля Леклера, который после одного сезона в Sauber перешел в Ferrari, показывает ценность Академии. «Мы очень рады дать возможность Мику сесть за руль болида Формулы-1», — говорит Бинотто.

Мику Шумахеру 20 лет. Гоночную карьеру он начал в девять, причем под девичьей фамилией матери, чтобы избежать излишнего внимания и давления со стороны прессы и болельщиков. В 2015–2016 годах выступал в немецком и итальянском чемпионатах Формулы-4, в которых по итогам сезона 2016 года занял второе место, выступая за команду Prema. В прошлом году он выиграл европейский чемпионат Формулы-3. В этом году он также выступает за Prema в Формуле-2 (FIA приняла решение объединить европейскую Формулу-3 и чемпионат Формула-2 в один класс). Помимо тестов за Ferrari его в ближайшие выходные ждет и боевая гонка в этом классе.

Мик Шумахер в будущем вполне может заменить Себастьяна Феттеля в Scuderia Ferrari

После Гран-При Бахрейна он примет участие в тестах команды Alfa Romeo (бывший Sauber), которая в этом сезоне фактически является фарм-командой Ferrari и пользуется ее финансовой и технической поддержкой. Не исключено, что уже в следующем сезоне он станет боевым пилотом Alfa Romeo. А затем, при условии успешных выступлений, может перейти и в Ferrari.

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Фото: Scuderia Ferrari