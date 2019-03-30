Очень быстрый тест на внимание: попадете ли вы в ДТП?

Выяснилось, что водители, которые иногда ездят на велосипедах, замечают опасность быстрее, чем те, кто передвигается исключительно на автомобиле.

Взгляните на картинки и найдите важное отличие. Выяснилось, что езда на велосипеде — своеобразная тренировка. Те водители, которые иногда еще и крутят педали, быстрее замечают небольшие, но важные изменения в различных сценариях на дороге.

Водители, которые ездят на велосипеде, найдут разницу менее чем за 10 секунд (9,25 секунды), тогда как водителям, не ездящим на велосипеде, на это потребовалось в среднем 10,68 секунды. Ну а скорость реакции, как известно, помогает предотвратить ДТП, тут каждая доля секунды на счету!

Чтобы это обнаружить, пришлось попросить более 2000 человек из Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании изучить пары внешне идентичных фотографий с различными дорожными ситуациями. Отличия на них почти незаметны, например, есть дорожные знаки, автомобили, велосипедисты и пешеходы, которых нет на других картинках.

Материалы по теме Как велосипедисты и автомобилисты оценивают друг друга. Исследование

После этого Форд предложил программу обучения, которая позволяет участникам «обменяться колесами» с велосипедистами благодаря технологии виртуальной реальности. После такого «обмена» 78% участников образовательной программы заявили о намерении изменить свое поведение на дороге в отношении других участников движения.

В целом же исследование показало, что если ты водишь автомобиль и катаешься на велосипеде, то это помогает быстрее обрабатывать визуальную информацию.

Число аварий, в которых участвуют велосипедисты, неуклонно растет, и это мировая тенденция, выяснили канадские ученые. Основных причин три — невнимательность водителей, низкая сознательность велосипедистов и просчеты в организации дорожного движения.

Ранее Ford разработал специальную куртку для велосипедистов.

Автомобилисты и велосипедисты нередко конфликтуют на дорогах. Просто в силу того, что не всегда понимают друг друга, но это можно исправить.

Фото: Ford и depositphotos.com