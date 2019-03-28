В классе компактных автомобилей (В-класс) на российском рынке постоянно идет обостренная борьба за первое место в рейтинге по абсолютным продажам. Причем спорят между собой уже долгое время две компании: АВТОВАЗ и Hyundai-Kia. Но корейцы в прошлом году не показали ни одной новой модели в классе, зато Лада выкатила несколько новинок.
Читатели «За рулем», которые и выбирали лучшие автомобили в «малом классе», отдали победу приподнятому седану Lada Vesta Cross. Конечно, машина недешевая и нишевая, но очень интересная. Первая Лада, цена которой перевалила за миллион — Lada Vesta Sport, расположилась на втором месте, сильно уступив по голосам кросс-версии. Вполне логичное продолжение: в прошлом году Гран-При в этом классе также досталось АВТОВАЗу: победу одержал универсал Lada Vesta SW.
Совсем немного Весте Спорт уступила Lada Granta, которая прошлым летом подверглась рестайлингу. Последним же оказался кросс-седан Renault Logan Stepway. Любопытно, что Renault контролирует АВТОВАЗ, но Логан поспорить по популярности ни с Вестой, ни с Грантой не может.
Малый класс. Победитель и призеры
|
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Итого
|
Lada Granra
|
2679
|
1062
|
23 852
|
27 593
|
Lada Vesta Cross
|
8247
|
6361
|
23 606
|
38 214
|
Lada Vesta Sport
|
15 386
|
9053
|
3356
|
27 795
|
Renault Logan Stepway
|
8346
|
853
|
18 502
|
27 701
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Фото: фирмы-производители
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