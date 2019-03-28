На торжественной церемонии ежегодной премии Гран-при «За рулем» объявлена лучшая из машин В-класса, которая появилась на нашем рынке в прошлом году.

В классе компактных автомобилей (В-класс) на российском рынке постоянно идет обостренная борьба за первое место в рейтинге по абсолютным продажам. Причем спорят между собой уже долгое время две компании: АВТОВАЗ и Hyundai-Kia. Но корейцы в прошлом году не показали ни одной новой модели в классе, зато Лада выкатила несколько новинок.

Читатели «За рулем», которые и выбирали лучшие автомобили в «малом классе», отдали победу приподнятому седану Lada Vesta Cross. Конечно, машина недешевая и нишевая, но очень интересная. Первая Лада, цена которой перевалила за миллион — Lada Vesta Sport, расположилась на втором месте, сильно уступив по голосам кросс-версии. Вполне логичное продолжение: в прошлом году Гран-При в этом классе также досталось АВТОВАЗу: победу одержал универсал Lada Vesta SW.

Совсем немного Весте Спорт уступила Lada Granta, которая прошлым летом подверглась рестайлингу. Последним же оказался кросс-седан Renault Logan Stepway. Любопытно, что Renault контролирует АВТОВАЗ, но Логан поспорить по популярности ни с Вестой, ни с Грантой не может.

Малый класс. Победитель и призеры

Техника Дизайн Практичность Итого Lada Granra 2679 1062 23 852 27 593 Lada Vesta Cross 8247 6361 23 606 38 214 Lada Vesta Sport 15 386 9053 3356 27 795 Renault Logan Stepway 8346 853 18 502 27 701

Все подробности о Гран-при и автомобилях-номинантах — тут.

Генеральный партнер Гран-при «За рулем»-2019 — компания Cordiant.

Фото: фирмы-производители