Лучший компактный автомобиль в России — названа модель

На торжественной церемонии ежегодной премии Гран-при «За рулем» объявлена лучшая из машин В-класса, которая появилась на нашем рынке в прошлом году.

В классе компактных автомобилей (В-класс) на российском рынке постоянно идет обостренная борьба за первое место в рейтинге по абсолютным продажам. Причем спорят между собой уже долгое время две компании: АВТОВАЗ и Hyundai-Kia. Но корейцы в прошлом году не показали ни одной новой модели в классе, зато Лада выкатила несколько новинок.

Читатели «За рулем», которые и выбирали лучшие автомобили в «малом классе», отдали победу приподнятому седану Lada Vesta Cross. Конечно, машина недешевая и нишевая, но очень интересная. Первая Лада, цена которой перевалила за миллион Lada Vesta Sport, расположилась на втором месте, сильно уступив по голосам кросс-версии. Вполне логичное продолжение: в прошлом году Гран-При в этом классе также досталось АВТОВАЗу: победу одержал универсал Lada Vesta SW.

Совсем немного Весте Спорт уступила Lada Granta, которая прошлым летом подверглась рестайлингу. Последним же оказался кросс-седан Renault Logan Stepway. Любопытно, что Renault контролирует АВТОВАЗ, но Логан поспорить по популярности ни с Вестой, ни с Грантой не может.

Малый класс. Победитель и призеры

Техника

Дизайн

Практичность

Итого

Lada Granra

2679

1062

23 852

27 593

Lada Vesta Cross

8247

6361

23 606

38 214

Lada Vesta Sport

15 386

9053

3356

27 795

Renault Logan Stepway

8346

853

18 502

27 701

  • Все подробности о Гран-при и автомобилях-номинантах — тут.
  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем»-2019 — компания Cordiant.

Фото: фирмы-производители

Лучший компактный автомобиль в России — названа модель
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