Назван лучший новый среднеразмерный кроссовер в России

На церемонии Гран-при «За рулем» назван лучший среднеразмерный кроссовер из тех новинок, что были представлены на нашем рынке в прошлом году. Его выбрали читатели журнала на основе трех критериев — техники, дизайна и практичности.

Из шести новинок в сегменте средних кроссоверов в прошлом году ровно половину составили машины китайских автопроизводителей. Производители из Поднебесной наступают! Но пока российские покупатели крайне осторожно относятся к автомобилям этих брендов, отдавая предпочтения европейским, японским и корейским маркам.

К сожалению, в прошлом году Старый Свет свои новинки в этом сегменте на российский рынок не вывел. А за Японию пришлось отдуваться новому Subaru Forester. Который благодаря оппозитному двигателю и набрал больше других баллов в категории «Техника».

Но абсолютным лидером стало новое поколение Hyundai Santa Fe. Именно этой машине и достался Золотой Пегас в 2019 году. Помимо большого отрыва в категории «Практичность» читатели «За рулем» высоко оценили и довольно смелый дизайн модели.

На третьем месте Peugeot 5008. Правда, лидерам он уступает непростительно много, несмотря на свой яркий дизайн и необычный интерьер с фирменным i-cockpit.

Замыкают рейтинг три «китайца». Geely Atlas у многих на слуху, хотя бы потому, что сборка этой машины локализована в Белоруссии. А вот тот факт, что малоизвестный в России Zotye Coupa обогнал Changan CS75, стал для жюри небольшим, но все же сюрпризом.

Средние кроссоверы

Техника

Дизайн

Практичность

Итого

Changan CS75

561

406

1564

2531

Geely Atlas

1601

1068

7710

10 379

Hyundai Santa Fe

13 978

7584

30 056

51 618

Peugeot 5008

2754

4868

5918

13 540

Subaru Forester

14 710

2045

21 344

38 099

Zotye Coupa

1054

1359

2724

5137

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Назван лучший новый среднеразмерный кроссовер в России

Фото: фирмы-производители

Назван лучший новый среднеразмерный кроссовер в России
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