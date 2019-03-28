Назван лучший новый среднеразмерный кроссовер в России

Из шести новинок в сегменте средних кроссоверов в прошлом году ровно половину составили машины китайских автопроизводителей. Производители из Поднебесной наступают! Но пока российские покупатели крайне осторожно относятся к автомобилям этих брендов, отдавая предпочтения европейским, японским и корейским маркам.
К сожалению, в прошлом году Старый Свет свои новинки в этом сегменте на российский рынок не вывел. А за Японию пришлось отдуваться новому Subaru Forester. Который благодаря оппозитному двигателю и набрал больше других баллов в категории «Техника».
Но абсолютным лидером стало новое поколение Hyundai Santa Fe. Именно этой машине и достался Золотой Пегас в 2019 году. Помимо большого отрыва в категории «Практичность» читатели «За рулем» высоко оценили и довольно смелый дизайн модели.
На третьем месте — Peugeot 5008. Правда, лидерам он уступает непростительно много, несмотря на свой яркий дизайн и необычный интерьер с фирменным i-cockpit.
Замыкают рейтинг три «китайца». Geely Atlas у многих на слуху, хотя бы потому, что сборка этой машины локализована в Белоруссии. А вот тот факт, что малоизвестный в России Zotye Coupa обогнал Changan CS75, стал для жюри небольшим, но все же сюрпризом.
Средние кроссоверы
|
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Итого
|
Changan CS75
|
561
|
406
|
1564
|
2531
|
Geely Atlas
|
1601
|
1068
|
7710
|
10 379
|
Hyundai Santa Fe
|
13 978
|
7584
|
30 056
|
51 618
|
Peugeot 5008
|
2754
|
4868
|
5918
|
13 540
|
Subaru Forester
|
14 710
|
2045
|
21 344
|
38 099
|
Zotye Coupa
|
1054
|
1359
|
2724
|
5137
- Все подробности о Гран-при и автомобилях-номинантах — тут.
- Генеральный партнер Гран-при «За рулем»-2019 — компания Cordiant.
Фото: фирмы-производители
Читать комментарии (2)