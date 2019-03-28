Назван лучший новый среднеразмерный кроссовер в России

На церемонии Гран-при «За рулем» назван лучший среднеразмерный кроссовер из тех новинок, что были представлены на нашем рынке в прошлом году. Его выбрали читатели журнала на основе трех критериев — техники, дизайна и практичности.

Из шести новинок в сегменте средних кроссоверов в прошлом году ровно половину составили машины китайских автопроизводителей. Производители из Поднебесной наступают! Но пока российские покупатели крайне осторожно относятся к автомобилям этих брендов, отдавая предпочтения европейским, японским и корейским маркам.

К сожалению, в прошлом году Старый Свет свои новинки в этом сегменте на российский рынок не вывел. А за Японию пришлось отдуваться новому Subaru Forester. Который благодаря оппозитному двигателю и набрал больше других баллов в категории «Техника».

Но абсолютным лидером стало новое поколение Hyundai Santa Fe. Именно этой машине и достался Золотой Пегас в 2019 году. Помимо большого отрыва в категории «Практичность» читатели «За рулем» высоко оценили и довольно смелый дизайн модели.

На третьем месте — Peugeot 5008. Правда, лидерам он уступает непростительно много, несмотря на свой яркий дизайн и необычный интерьер с фирменным i-cockpit.

Замыкают рейтинг три «китайца». Geely Atlas у многих на слуху, хотя бы потому, что сборка этой машины локализована в Белоруссии. А вот тот факт, что малоизвестный в России Zotye Coupa обогнал Changan CS75, стал для жюри небольшим, но все же сюрпризом.

Средние кроссоверы

Техника Дизайн Практичность Итого Changan CS75 561 406 1564 2531 Geely Atlas 1601 1068 7710 10 379 Hyundai Santa Fe 13 978 7584 30 056 51 618 Peugeot 5008 2754 4868 5918 13 540 Subaru Forester 14 710 2045 21 344 38 099 Zotye Coupa 1054 1359 2724 5137

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Генеральный партнер Гран-при «За рулем»-2019 — компания Cordiant.

Фото: фирмы-производители