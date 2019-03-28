Renault Arkana: новое имя и прописка

Купе-кроссовер изначально задумывался как глобальная модель, поэтому на корейском рынке он будет продаваться под местным брендом.

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Пока мы ждем официальной премьеры серийной версии Renault Arkana и начала ее производства, группа Renault подготовила версию этого купе-кроссовера для южнокорейского рынка. Ведь эта модель изначально задумывалась как глобальная: ее планируется продавать не только в России, но и в Южной Корее, Китае и Бразилии.

На автосалоне в Сеуле, который откроется для публики завтра, будет показан концепт Samsung XM3 Inspire: корейская марка давно принадлежит французам, и именно под брендом Samsung кроссовер будет продаваться на местном рынке.

От прошлогоднего концепта, показанного в Москве, Samsung XM3 Inspire отличается исключительно оформлением передней части и цветом кузова. У него иная радиаторная решетка и эмблема корейской компании. Даже форму капота, у которого в случае с Renault есть выемка под верхнюю часть шильдика с логотипом, менять не стали. Как и московский концепт, XM3 Inspire обут в 19-дюймовые колеса, которые вряд ли появятся на серийной версии.

В Renault не раскрыли ни технической информации, ни подробностей о том, когда машина станет серийной. По неофициальной информации, она будет серьезно отличаться от российской Renault Arkana. Если для последней используется платформа от Renault Duster, то в Южной Корее и Китае будет продаваться купе-кроссовер на более продвинутой версии CMF—B, которая уже дала жизнь новому поколению Renault Clio. Такой вариант предполагает большее количество электроники и систем безопасности.

Renault и Dacia готовят полностью электрическую версию кроссовера Duster нового поколения.

На платформе CMF — B будет построено и новое поколение Nissan Juke. Недавно в Сети появились фотографии предсерийных прототипов этой модели.

Фото: Renault