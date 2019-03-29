Это просто Роллс-Ройс среди минивэнов: британцы пишут про Aurus

Иностранцы не склонны относиться критически к продукции российского автопрома и с интересом изучают наши новинки.

Материалы по теме Aurus готовит новые модели: спорткар и кабриолет для парадов

Английское автомобильное издание Carscoops дало высокую оценку новому российскому Aurus Arsenal, сравнив его с минивэном Роллс-Ройса, если бы у того был автомобиль в подобном кузове.

«Если вы когда-нибудь задумывались над тем, как бы выглядел минивэн Rolls-Royce, вам повезло, поскольку он есть у Aurus», — пишет Carscoops.

Иностранные журналисты отметили ряд стилистических особенностей автомобиля, несвойственных современным минивэнам, но пришедшимся очень кстати на роскошном минивэне.

«Как и седан Aurus Senat , минивэн Arsenal имеет массивную прямоугольную решетку радиатора, по бокам которой расположены узкие фары и большие воздухозаборники с хромированными вставками. Модель также имеет большой рельефный капот, который сливается с кузовом под тем же углом, как и у роскошных седанов».

Англичанин, написавший отзыв, обращает внимание на практичность и логичность решений в автомобиле.

«В то время как передняя часть говорит о роскоши, профиль — о практичности. У минивэна высокая крыша и есть две сдвижные задние двери, слева и справа. Arsenal также имеет широкие и длинные подножки, а также открывающиеся форточки в задних стеклах».

Журналист также отмечает продуманность подхода Aurus к созданию автомобилей, который позволяет создавать машины в любом кузове в самые короткие сроки.

«Независимо от того, что находится под капотом, а это, вероятно, гибридная установка на базе двигателя V8 мощностью 598 л.с. и 880 Нм, все автомобили Aurus созданы на модульной платформе, что позволяет компании быстро и легко изменять их длину, колесную базу и тип кузова».

Такой взгляд со стороны позволяет понять, насколько уникален созданный в России минивэн Aurus Arsenal и какими достоинствами он обладает. И да: конкурентов, в отличие от седана Aurus, у него нет и не предвидится.

В этом году Aurus представит два новых проекта: спорткар и кабриолет для парадов.

Недавно у Aurus появились проблемы с выходом на рынок Европы: некоторые автопроизводители прицепились к названию бренда.

Фото: Aurus, YouTube