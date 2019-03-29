Что может рассказать о хозяйке ее автомобиль? Или не может? Исследование

В опросе приняли участие мужчины в возрасте от 24 до 55 лет. В зависимости от их ответа на первый вопрос их пришлось разделить на 2 группы и потом опрашивать отдельно...

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В России уже порядка трети водителей — женщины. Мифов, каким на самом деле должен быть женский автомобиль , «гуляет» много. Это, а также, что по автомобилю можно узнать о его владелице, спросили у мужчин. Опрос специалисты компании CarPrice проводили по телефону с 11 по 15 марта, в нем приняли участие 1014 мужчин из крупнейших городов страны.

Первый вопрос сразу же разделил мужской пол на два лагеря. 45,1% мужчин считают, что характер и привычки женщины по ее автомобилю определить можно, а 54,9% — что нельзя. Все дальнейшие ответы находятся в зависимости от того, верят ли мужчины в взаимосвязь между состоянием и маркой автомобиля и предпочтениями ее хозяйки или же нет.

Почему в первой группе верят, в то, что автомобиль — зеркало хозяйки? Потому что для женщины это больше предмет роскоши и самовыражения, нежели передвижения, считают мужчины. И выбирает она его не холодным умом, а «сердцем», то есть эмоциональный момент тут превалирует.

Представители второй группы уверены, что «женский» автомобиль — это миф, поскольку главную роль в выборе машины всегда играет мужчина. 32,5% уверены, что женщине все равно, какая машина, потому что это лишь способ добраться из пункта А в пункт Б, 6,6% — что большинство женщин водит семейный, то есть общий автомобиль.

Чистота и порядок в машине — это свидетельства того, что женщина чистоплотна и дома? Большинство мужчин в обеих группах с этим согласны. Если женщина аккуратна, в машине у нее тоже порядок. В группе тех, кто не считает, что автомобиль может многое рассказать о хозяйке (вторая группа), менее склонны связывать чистоту в салоне авто с чистотой в доме, что вполне логично.

Царапины и вмятины машины, которой управляет женщина, говорят о том, что... Мужчины первой группы считают, что женщина не создана для того, чтобы ремонтировать автомобиль, да и вообще, она не слишком хорошо ездит, поэтому требовать от нее идеального состояния машины просто глупо. Машина должна быть красивой, а есть ли царапины на бампере или нет — не так важно.

Во второй группе похожие настроения с той лишь разницей, что ее представители убеждены: ремонтом авто занимается мужчина. И вмятины — это скорее его отношение к ремонту, пока много не накопится, нечего и ремонтировать.

Так какой же автомобиль максимально подходит женщине? В первой группе считают, что это небольшой яркий Peugeot 206, Opel Astra, Mini Cooper. На втором месте — внедорожник среднего размера, такой как Renault Duster, Suzuki Vitara,Ford Kuga.

«Какой муж скажет, такой и подходит!» — примерно так рассуждают мужчины из второй группы. По этой причине, небольшой практичный внедорожник — это то, что нужно, полагают они.

Что еще, если не автомобиль, может рассказать о женщине в автомобиле? Конечно же манера вождения и поведение за рулем! Если женщина-водитель хочет произвести впечатление на мужчину, ей нужно как-минимум, не ругаться и не впадать в истерики. Выбор музыки также важен — тут обе группы сходятся во мнении.

И наконец самый важный вопрос: купили бы вы автомобиль, которым до вас управляла женщина? Тут первая и вторая группы проявили практичное единодушие — почему бы и нет, если машина в удовлетворительном состоянии.

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