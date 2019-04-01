800 тысяч за Ладу 4х4?! Очень эмоциональное видео владельца

Этот внедорожник давно вызывает вопросы у владельцев: автопром эволюционирует, требования растут, меняются нормы, но меняется ли самая именитая Лада?

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К Ладе 4х4 у многих ее владельцев есть немало претензий. На них не особо обращали внимание, когда машина стоила недорого. Но при цене почти 800 тыс. рублей недовольство зазвучало по-новому.

Автор видео не требует хоронить модель, не предлагает вместо нее покупать машины других автопроизводителей. Он задается вопросом, стоят ли новые внедорожники Лады своих денег на примере спецверсии Lada 4x4 Bronto, цена которой составляет от 722 900 до 786 900 рублей. При этом автомобиль мало чем отличается от других версий Lada 4x4. Рассказчик надеется, что новый внедорожник станет более практичным и надежным автомобилем.

Пока же вопросы у мужчины вызывает и покраска машины, и ее пластиковые бамперы, а также качество сборки, надежность и наличие недочетов, которые не исправляются уже несколько десятков лет.

Оригинальное видео опубликовано на канале ASTA Channel, однако, из-за обилия обсценной лексики мы не можем его публиковать. С полным видео (еще более эмоциональным) вы можете познакомиться здесь.

Недавно стало известно о готовящемся обновлении Лады 4х4, при котором будут исправляться именно недочеты автомобиля.

При обсуждении этого обновления выяснилось, что исправлять нужно далеко не все.

Фото, видео: Lada, YouTube