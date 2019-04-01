800 тысяч за Ладу 4х4?! Очень эмоциональное видео владельца

Этот внедорожник давно вызывает вопросы у владельцев: автопром эволюционирует, требования растут, меняются нормы, но меняется ли самая именитая Лада?

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

Материалы по теме
Lada 4x4: лучшее, что с ней произошло за 42 года

К Ладе 4х4 у многих ее владельцев есть немало претензий. На них не особо обращали внимание, когда машина стоила недорого. Но при цене почти 800 тыс. рублей недовольство зазвучало по-новому.

Автор видео не требует хоронить модель, не предлагает вместо нее покупать машины других автопроизводителей. Он задается вопросом, стоят ли новые внедорожники Лады своих денег на примере спецверсии Lada 4xBronto, цена которой составляет от 722 900 до 786 900 рублей. При этом автомобиль мало чем отличается от других версий Lada 4x4. Рассказчик надеется, что новый внедорожник станет более практичным и надежным автомобилем.


Пока же вопросы у мужчины вызывает и покраска машины, и ее пластиковые бамперы, а также качество сборки, надежность и наличие недочетов, которые не исправляются уже несколько десятков лет.

Оригинальное видео опубликовано на канале ASTA Channel, однако, из-за обилия обсценной лексики мы не можем его публиковать. С полным видео (еще более эмоциональным) вы можете познакомиться здесь.

Фото, видео: Lada, YouTube

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о LADA 4x4 (20)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Доступный по цене внедорожник

Недостатки:

Слабый двигатель, небольшой ресурс комплектующих

Комментарий:

Я только планирую покупку Нивы. Назначение охота и рыбалка. Поражен обновлениями в Ниве! Офигеть!!! Прежде чем вносить новшества посмотрите кто и для чего покупает этот автомобиль! Вот программируемый дворник вообще не нужен! Этот автомобиль не для дальних поездок что бы делать упор на комфорт! Э...

Написать отзыв

Читать комментарии (23)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые