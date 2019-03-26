Владельцы Lada 4х4 раскритиковали обновление внедорожника

Предлагаемые улучшения пришлись по душе далеко не всем автомобилистам. Люди переживают, что нововведения могут просто быть прикрытием для увеличения стоимости автомобиля.

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Вчера появилась информация о том, что АВТОВАЗ готовит небольшое обновление своего популярного внедорожника Lada 4x4. Предполагаемые доработки не должны повлиять на стоимость автомобиля, который сулят ему лучший комфорт и экономичность.

Судя по обсуждениям, развернувшимся не только на нашем сайте, но и на форумах, посвященных модели, желанными стали далеко не все пункты обновления. Напомним, что всего их было опубликовано 17 штук.

Не будем касаться мнения, что модель давно пора снять с конвейера и заменить новым поколением: в этом случае с рынка исчезнет доступный по цене внедорожник, в котором очень нуждаются многие жители. Остановимся лишь на обоснованном неприятии ряда нововведений, которые, появившись, рискуют стать иллюстрацией поговорки «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Главным доводом противников обновления стало то, что Lada 4x4 — это бюджетный внедорожник, находящийся в нижнем ценовом сегменте (от 440 тыс. до 491 тыс. рублей) и покупаемый не просто так, а для определенных целей. Проще говоря, для езды по бездорожью в сельской (да и городской) местности, на охоту или рыбалку, дачу и так далее. Такой тип эксплуатации требует определенных алгоритмов работы систем автомобиля: «Поживите в деревне, потом поймете, что такое настоящий вездеход».

Владельцы отмечают, что отключение световых приборов с выключением зажигания может оказаться неудобным. На природе бывают случаи, когда автомобиль нужно оставить на некоторое время с горящими фарами, но без ключей в замке зажигания.

«Стояночное освещение нужно оставить, желательно раздельное на правую и левую сторону. Раньше в Жигулях была подкапотная лампа, хорошая штука в любом автомобиле, если находится в зоне горловины незамерзайки. Не все водители ездят в зонах светового загрязнения городов, остались ещё темные заповедные места», — пишет пользователь Робот.

Есть вопросы и к автоматическому включению дворников после срабатывания моторчика омывателя лобового стекла. На бездорожье, да и зимой, закончившаяся не вовремя омывающая жидкость или замерзшие форсунки могут привести к тому, что стеклоочистители просто развезут грязь по стеклу, на которое не попадет ни капли влаги.

«Я могу ошибаться, но большинство ругает включающиеся автоматически после брызгалки дворники, так как если бачок оказался пуст, дворники размазывают грязь по стеклу. По-моему, гораздо удобней, побрызгал сколько посчитал нужным и смахнул дворниками, разве нет? Когда форсунки замерзли (и ты решил побрызгать) и грязь по стеклу размазалась, вот это просто мечта нивовода! Лучше бы тройное моргание поворотника сделали, по касанию рычажка поворотника», — выступает с критикой Алексей.

На ненужность введения предлагаемого алгоритма работы указывает и Кирилл. По его мнению, при необходимости любой владелец 4х4 может дооснастить свой внедорожник данной функцией.

«Для дворников уже как 5 лет выпускают реле, устанавливаемое в разъём родного, и вуаля: и включение при работе омывайки, и пауза программируемая», — пишет он.

Не пришлись людям по вкусу и шины стандартного типоразмера, которые хороши в городе, для которого и разрабатывались, но не на пересеченной местности.

«Шины нового популярного типоразмера — слики поставят, чтобы лучше по ухабам скакать до первого камня?» — задается вопросом Макарыч.

Даже поводки для полки багажника рискуют оказаться сомнительным улучшением. Один из автомобилистов не поленился объяснить почему.

«По поводу поводков в багажник, они, на мой взгляд, там не нужны. Эти самые поводки на Калине то и дело рвутся. Лучше бы элементарно поставили пару подголовников на заднее сиденье», — делится опытом и вносит свое предложение Артём.

Получается, что большинство предлагаемых улучшений автомобилю не нужны. Не только потому, что эта модель — особенная, но потому, что выбирают и покупают ее не обычные автомобилисты.

«Насмешили, эти доработки делают сами владельцы, приобретая обычную машину», — приводит резонный довод Кадыр.

С Кадыром согласен и Алексей, указывающий на нужность подобного модели 4х4 автомобиля.

«Ребята, по мне, надо выпускать две Нивы: по назначению и для выпендрежа. Первая чтоб ходила долго и везде, без излишеств, пусть со старым карбюраторным движком, минимумом электроники, простым салоном, который можно мыть из шланга, но чтобы она ходила везде и не гнила! И вторая — для постоянной модернизации всевозможными „улучшайзингами“, которые делают нашу жизнь прекрасной и удивительной», — рассуждает Алексей.

Алексею тут же указывают на то, что все это уже есть: Lada 4x4 и производная от нее более комфортная и дорогая Chevrolet Niva.

В качестве итога обсуждения можно привести два комментария: люди делают вывод о том, что некоторые работники АВТОВАЗа не понимают, что это за модель и почему она так популярна, несмотря на огрехи, а предлагаемые улучшения могут быть прикрытием для увеличения стоимости автомобиля.

«Суммируем — 17 выстрелов, и все мимо. Ну парочка рикошетом задела, это да… Там кто-нибудь в Рено-Ниссан понимает, для чего эта машина вообще?» — задается вопросом Александр.

«Все эти псевдоулучшения — не иначе, чтобы оправдать повышение цены», — опасается Сергей.

На АВТОВАЗе готовят обновление и для Лады Весты. В чем оно будет заключаться, узнайте здесь.

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Фото: Lada