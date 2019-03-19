Lada Vesta: готовится обновление (но не скоро)

АВТОВАЗ отложил фейслифтинг флагманской модели.

LADA Vesta
LADA Vesta

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Семейство автомобилей Lada Vesta (седан, универсал, их кросс-версии и спортседан Vesta Sport) сегодня являются одними из лидеров российского рынка: модель по итогам января-февраля занимает второе место по продажам новых автомобилей в России, уступая лишь более доступной Ладе Гранте.

Тем не менее завод работает над небольшим обновлением Весты: машина выпускается уже почти четыре года, и по меркам мирового автопрома настало время рестайлинга. Изначально планировалось вывести обновленную машину на рынок уже в этом году, но планы были пересмотрены.

«Мы приняли решение перенести сроки вывода на начало следующего года, вероятнее всего, обновленную Ладу Весту АВТОВАЗ покажет этой осенью, а ее производство начнется ближе к концу года», — сообщил источник «За рулем» на предприятии.

По неофициальной информации, обновлению подвергнутся бамперы, радиаторная решетка, колесные диски, а форсунки стеклоомывателя переедут с капота на пластиковую накладку перед лобовым стеклом (как это сделано на обновленной Ладе Гранте). У дорогих версий появится электропривод складывания зеркал заднего вида: это потребовало пересмотра блока кнопок на водительской двери, а также внедрения нового жгута проводов.

В салоне изменится архитектура передней панели, появится отдельная ниша для смартфона, рычаг механической коробки получит иную ручку, в топовой версии может появиться даже беспроводная зарядка для гаджетов.

Будут изменения и по технической части. Набор силовых агрегатов останется прежним, но к классическому роботу АМТ5 прибавится вариатор, который будет поставлять Nissan. Им станут оснащать исключительно топовые версии Лады Весты во всех вариантах, кроме версии Sport.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Vesta (22)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Высокий клиренс, большой багажник

Недостатки:

робот не очень, тупит камера.

Комментарий:

Отличный автомобиль от Авто Ваза за свои деньги. Перед покупкой автомобиля записался на тест-драйв. За рулем очень комфортно, удобный подлокотник, большие зеркала. Почти за год использования автомобиля никаких серьезных поломок не было, единственное, иногда не включается камера заднего вида. Тач...

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