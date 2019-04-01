Перевозка «Гелика» автомобилем такси: теперь мы видели всё

Может ли обычный легковой автомобиль такси буксировать тяжелый Mercedes-Benz G-класса? Ответ — на видео!

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В Сети полно видео, на которых гражданские автомобили буксируют тяжелые внедорожники, фуры и даже общественный транспорт. Чаще всего это полноприводные машины, спасающие других водителей из снежного или ледяного плена.

Но может ли обычная легковушка тянуть на себе тяжелый внедорожник, коим является Mercedes-Benz G-класса. Оказывается, может. Причем… в багажнике.

Правда, сам «Гелик» является уменьшенной копией легендарного внедорожника. Вероятнее всего, пассажир машины перевозит детский электромобиль.

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Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС