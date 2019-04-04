Закрытие заводов Ford в России может оказаться преждевременным, так как американские заводы компании рискуют остаться без комплектующих из-за действий президента Трампа.

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Производство автомобилей в США может остановиться, если Дональд Трамп закроет американо-мексиканскую границу.

По словам вице-президента по промышленным, трудовым и экономическим вопросам Центра автомобильных исследований Кристина Джичека, примерно 16% всех автозапчастей, используемых в США, производится в Мексике. Это означает, что большинство автомобилей, выпускаемых в Соединенных Штатах, делаются из немалого количества мексиканских запчастей, и конвейеры могут остановиться в течение недели, если поставки из Мексики прекратятся, пишет CNN.

Автомобильная промышленность США импортирует из Мексики запасных частей на сумму 59,4 млрд долларов. При этом экспорт комплектующих на сборочные предприятия южного соседа составляет 32,5 млрд долларов. Поэтому закрытие американо-мексиканской границы может нанести серьезный ущерб экономике страны. Президент Американского совета по автомобильной политике Мэтт Блант так и заявил: закрытие границы нанесет ущерб экономике США:

«Любые действия, которые останавливают торговлю на границе, будут вредны для экономики США и, в частности, для автомобильной промышленности. Доступ к рынку Мексики и интеграция в Северной Америке имеют решающее значение для операций в США», — сказал он.

По словам Джичека, примерно 70% жгутов, используемых в автомобилях американского производства, поступают из Мексики и без них невозможно выпустить автомобиль.

Президент Трамп продолжает угрожать закрытием южной границы, чтобы остановить нелегальную иммиграцию, несмотря на признание им угрозы экономике страны.

«Конечно, это окажет негативное влияние на экономику. Но безопасность — это то, что для меня важнее всего. У нас будет сильная граница или у нас будет закрытая граница», — ставит он точку в дебатах.

Уходя с российского рынка, Ford объявил распродажу автомобилей.

Продать заводы Ford в России оказалось непростой задачей, но правительство РФ обещало помочь.

Фото: ТАСС