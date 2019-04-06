Проверьте, есть ли вы в списке самых аварийных имен.

Материалы по теме Названы имена самых аккуратных водительниц

Страховщики проанализировали статистику аварийности по автокаско за 2018 год и выяснили, что среди водителей-мужчин в России чаще всего в ДТП попадают Никиты (частота 51,4%), Альберты (48,7%) и Тимуры (47,7%), а среди женщин — Полины (61%), Вероники (60,2%) и Алины (55%).

В десятке самых «аварийных» имен также Руслан, Антон, Валентин, Борис, Григорий, Артур и Эдуард — у мужчин, и Валерия, Алена, Евгения, Яна, Эльвира, Мария и Вера — у женщин.

Соответственно, выделили и имена аккуратных водителей. Среди представителей мужского пола это Анатолии (29,6%), Леониды (31,9%) и Викторы (32%), а у слабого пола это Кристины (33,5%), Антонины (36%) и Лилии (36,4%).

Практически без аварий ездят Геннадии, Евгении, Валерии, Владимиры, Александры, Артемы и Иваны. Надежды, Олеси, Александры, Людмилы, Маргариты, Ларисы и Елизаветы — тоже очень внимательные водители, почти не допускающие ДТП.

Такой вывод сделали специалисты страховой компании «Согласие» на основе своей базы данных аварийности по автокаско. Процент частоты попадания в аварии они подсчитывали на основании числа убытков у страхователей с определенным именем за год, деленным на общее число полисов у страхователей с этим именем.

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Справедливости ради стоит отметить, что женщины-водители тоже бывают агрессивными за рулем. Так, недавно одна такая дама устроила стрельбу на дороге.



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