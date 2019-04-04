Вазовские модели вновь возглавляют топ продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России. Но если в феврале на вершине была Lada Granta, то в марте ее обошла Vesta. А вот у бюджетных «корейцев» дела пошли не очень.

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Семейство Лады Весты вновь вырвалось вперед — в марте своих покупателей нашли 12 850 автомобилей (+40% к прошлому году), чуть отстает от нее Гранта — 10 422 машины, что на 24% больше, чем в марте 2018 года. Такие данные приводит комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.

У Kia Rio и Hyundai Solaris показатели продолжают снижаться второй месяц: в марте — 8927 шт. (-9%) и 5945 шт. (-14%) соответственно.

Чуть подросли продажи Hyundai Creta — на 8%, до 6498 штук, корейский кроссовер занял почетное четвертое место в рейтинге самых популярных моделей рынка.

Среди 25 самых популярных моделей российского авторынка 10 продемонстрировали спад, а самую высокую динамику показал кроссовер Nissan Qashqai — плюс 89% к марту 2018-го. Выросли показатели также у Nissan X-Trail — на 60%, Kia Optima — на 38%, Toyota Camry — на 34% и Lada 4x4 — на 31%.

В целом же возникает ощущение, что отложенный спрос уже отработан и рынок потихоньку начинает откатываться назад, выбирая наиболее бюджетные модели. В ближайшие два-три месяца картина станет более очевидной.

А что у дилеров? «За рулем» обратился за комментариями к генеральному директору ГК «АвтоСпецЦентр» Денису Петрунину:



«За последние пять лет российский рынок полностью покинули Opel и Chevrolet, о своем уходе объявил и Ford. Однако у ряда брендов продажи в России значительно сократились, то есть фактически можно сказать, что частично бренды покинули рынок. Особенно много среди них „китайцев“, продажи которых сейчас не превышают 1,5–2 тыс шт. в год. С такой динамикой бренды перешли в предельно нишевый сегмент. Но есть среди них и те, кто пользовался в докризисные времена большой популярностью в России и реализовывал по 60 тыс. автомобилей в год, а теперь продает 5 тыс., что тоже можно охарактеризовать как частичный уход с рынка. Если такое снижение продаж отмечается у премиального бренда с достаточной маржинальностью, на нем еще можно зарабатывать, если у массового — это фактически состояние выживания.

Место массовых брендов, сокративших продажи в России, быстро заняли АВТОВАЗ и корейские марки c высоким уровнем локализации — Kia и Hyundai. Премиальные бренды потихоньку стесняют Volkswagen и Skoda, которые высоколокализованы и все активнее заходят в этот сегмент.

Продажи Ford на российском рынке заметно снизились последнее время, их долю рынка уже заполнили Skoda, VW, Kia, Hyundai, Nissan, поэтому сейчас значимая ниша ни для кого не освободится.

По итогам 2019 года рынок останется на уровне прошлого года, падения продаж мы не ожидаем — российский автопарк уже порядком устарел и автовладельцы в любом случае будут менять свои авто на новые. Первый квартал — межсезонье, когда и автопроизводители, и государство наблюдает за динамикой рынка, во втором квартале уже можно ожидать активной поддержки продаж со стороны всех участников рынка. Среди наших массовых брендов в марте подросли Nissan, Mazda, Škoda. Среди нашего премиум-портфеля хорошую динамику показывают BMW и Infiniti. Продажи обеспечены доступностью моделей и выходом технологичных новинок».

На фоне роста спроса в 2018 году на новые автомобили сегмент седанов потерял часть своих приверженцев.

В феврале, впервые за долгое время, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились на 3,6%. Но это было прогнозируемое снижение, на которое повлиял рост ставки НДС.



25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА МАРТ 2019/2018 И ЯНВАРЬ — МАРТ 2019/2018 гг.



ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ МАРТ 2018/2017 ГГ. И ЯНВАРЬ — МАРТ 2019/2018 гг.

Фото: АВТОВАЗ