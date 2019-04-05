И тут на меня упала фура... Чудесное спасение мотоциклиста

Как забрать машину со штрафстоянки — пошаговая инструкция ЗР Если машина внезапно исчезла, не паникуйте: в подавляющем большинстве случаев это не угон, а услуга эвакуатора. Особенно если есть подозрения, что вы припарковались где-то не там или как-то не так. «За рулем» подготовил детальную стратегию для пострадавших в 13 крупнейших городах России. Самый популярный грузовик СССР — такого ГАЗ-51 вы не видели Самый массовый в истории СССР грузовик — ГАЗ-51 делали почти тридцать лет, с 1946 по 1975 годы. За это время изготовили около 3,5 млн экземпляров. Рекорд за всю историю СССР! К чему приведет штраф за +10 км/ч? Ни к чему хорошему! Нештрафуемой вольнице под кодовым названием «+ 20 км/ч» придет конец года через полтора. Об этом заявил глава ГИБДД России Михаил Черников.