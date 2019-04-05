И тут на меня упала фура... Чудесное спасение мотоциклиста

Ему удалось увернуться буквально в последний момент.

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Фура ложится набок. С ветром не справилась!

В объектив видеорегистратора попал момент, когда мотоциклист избегает столкновения с 18-колесной фурой. Произошло это на автостраде в Нонтхабури, Таиланд.

Тяжелый грузовой автомобиль с контейнером на борту потерял управление после того, как у него неожиданно лопнуло заднее колесо. Тем не менее мотоциклист поймал этот момент, успев вовремя затормозить и таким образом избежал серьезных травм. Хотя, судя по видео, какая-то секунда, и все могло закончиться даже летальным исходом.

Видео: YouTube

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