И тут на меня упала фура... Чудесное спасение мотоциклиста

Материалы по темеФура ложится набок. С ветром не справилась!
В объектив видеорегистратора попал момент, когда мотоциклист избегает столкновения с 18-колесной фурой. Произошло это на автостраде в Нонтхабури, Таиланд.
Тяжелый грузовой автомобиль с контейнером на борту потерял управление после того, как у него неожиданно лопнуло заднее колесо. Тем не менее мотоциклист поймал этот момент, успев вовремя затормозить и таким образом избежал серьезных травм. Хотя, судя по видео, какая-то секунда, и все могло закончиться даже летальным исходом.
- Вьетнамская мама тоже буквально чудом вытащила своего ребенка из-под колес надвигающейся фуры.
- Сюжет, «как перевести бабушку через дорогу», довольно избитый, но не в случае с этим байкером из Англии!
Видео: YouTube
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