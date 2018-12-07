Как байкер бабушку через дорогу переводил. И такое случается!

Сюжет, «как перевести бабушку через дорогу», довольно избитый. И хотя помощь пожилым людям, безусловно, благородное дело, его часто используют в юмористическом ключе.

Помните: «В детстве было так здорово, потому что было понятно, что хорошо, а что плохо. Выучил уроки — молодец, бабушку через дорогу перевел — умничка! А сейчас? Как-то все запуталось... Может быть, я ее перевел, а ей и не надо было этого». (Из фильма «О чем говорят мужчины»)

Здесь же случай совершенно особый, потому что в роли благородного проводника выступил байкер. А уже этих людей сложно заподозрить в сентиментальности! Произошло это в Великобритании, видео разместила пользовательница фейсбука Анжела Блэйкли. Кавалькада из пяти мотоциклистов движется по дороге, и байкеры видят пожилую женщину, которая робко топчется на пешеходном переходе, а ее не хочет пропускать ни один автомобиль. Хотя это и странно, ведь дело происходит в благопристойной Англии, где люди приучены к порядку. Но, похоже, когда нет видеонадзора, то и там правилами пренебрегают.

Лидер колонны останавливается, подходит к пожилой леди, берет ее за руку и чинно переводит через улицу. Казалось бы, обычная человеческая реакция, что тут такого? Но в исполнении мотоциклиста в прекрасном белом шлеме это выглядит потрясающе. В том смысле, что от байкера такой галантности как-то не ожидаешь, но, выходит, стереотип — ошибочный.

«Приятно видеть, что хорошие манеры все еще существуют!» — прокомментировала сюжет одна из пользовательниц Фейсбука. И ведь нельзя с ней не согласиться!

В этом видеосюжете, снятом в ЮАР, мотоциклист помогает задержать уличного воришку в одном из неблагополучных районов страны.

Другой байкер решил совершить добрый поступок и подвез опаздывавшего на автобус пешехода. Однако тот к такой скорости явно готов не был, да и бейсболку потерял. Так что он вряд ли остался доволен такой помощью.

Видео: Фейсбук

