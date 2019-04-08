Опять подорожание: теперь это Mitsubishi

Автомобили Mitsubishi подорожали на сумму от 10 тыс. до 60 тыс. рублей. Не изменилась только стоимость пикапа L200.

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Компания Mitsubishi пересмотрела прайс-листы на все свои автомобили, поставляемые в Россию, кроме обновленного недавно пикапа L200.

Mitsubishi Eclipse Cross подорожал на 20 тыс. рублей, но только в двух комплектациях из трех, пишет «Цена Авто». Теперь купить этот кроссовер можно по цене от 1 910 000 до 2 256 000 рублей. Дороже на 20 тыс. рублей стала и модель Pajero. Самая доступная версия автомобиля обойдется сегодня от 2 989 000 рублей. В топовой же комплектации внедорожник предлагается за 3 111 000 рублей.

Mitsubishi Outlander подорожал на сумму от 10 тыс. до 40 тыс. рублей. Теперь его минимальная стоимость, без учета скидок, составляет от 1 699 000 рублей. В топовой комплектации GT Sport с более мощным двигателем кроссовер стоит от 2 502 000 рублей.

Mitsubishi ASX прошлого года выпуска выросли в цене на 20 тыс. рублей и стоят теперь от 1 189 000 до 1 612 000 рублей. Экземпляры 2019 года выпуска подорожали на 40 тыс. рублей и купить их теперь можно, заплатив сумму от 1 229 000 до 1 673 000 рублей.

Самую большую прибавку стоимости получил Mitsubishi Pajero Sport. Она составила 60 тыс. рублей. Чтобы приобрести внедорожник, сегодня покупателям потребуется от 2 439 000 до 3 210 000 рублей.

Подробнее о пикапе L200, его особенностях и ценах можно узнать здесь.

Этой весной на автосалоне в Женеве компания Mitsubishi представила обновленный кроссовер ASX.

Фото: Mitsubishi