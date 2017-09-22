Mitsubishi представит обновленный ASX в Женеве

Кроссовер получил новый дизайн в духе «импульс и действие», более технологичный салон и только 2-литровый двигатель.

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Компания Mitsubishi готова вывести на рынок обновленный городской кроссовер ASX, премьера которого состоится скоро на автосалоне в Женеве.

Дизайн автомобиля теперь более смелый и эмоциональный: фары стали ýже, а решетка радиатора — больше, светодиодные противотуманные фары увеличились, объединившись с поворотниками в единые блоки. Уверенности облику добавляют рельефный диффузор в нижней части бампера и прямой капот, очерчивающий ровную горизонтальную линию и нависающий над передними крыльями. Задние светодиодные фонари получили горизонтальные линии по углам кузова, а низ бампера украшает крупный диффузор. Кузов кроссовера теперь может окрашиваться в три новых цвета: красный Red Diamond, как на фотографиях, оранжевый Sunshine Orange и коричневый с оттенком дуба Oak Brown.

Салон автомобиля прибавил технологичности. Теперь в нем красуется увеличенный до 8 дюймов дисплей мультимедиа, у которой была улучшена система синхронизации со смартфоном. В топовых комплектациях присутствует навигационная система TomTom5, получающая оперативную информацию о ситуации на дорогах через интернет. Кстати, производитель обещает в скором времени выпустить специальное приложение для смартфонов, которое, получая информацию от разных систем автомобиля, будет сводить воедино всю информацию о нем и давать рекомендации о заправке, межсервисных интервалах и так далее.

На рынки Европы обновленный Mitsubishi ASX будет поставляться с 2-литровым 16-клапанным бензиновым двигателем MIVEC2, работающим в паре либо с 5-ступенчатой механикой, либо с вариатором INVECS3-III, имеющим ручной режим переключения передач (диапазон условно побит на 6 ступеней). Заказать кроссовер можно будет как с передним, так и с полным приводом. На сегодняшний день в России продается ASX с двигателями объемом 1,6 и 2 литра по цене от 1 189 000 до 1 633 000 рублей.

Премьера обновленного кроссовера ASX состоится 5 марта 2019 года в рамках 89-го Международного автосалона в Женеве.

Также на автосалоне в Женеве компания покажет свое новое видение кроссоверов — концепт Engelberg Tourer.

На днях Mitsubishi представила недорогую особую версию кроссовера Outlander. Двухместную.

Фото: Mitsubishi