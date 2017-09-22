Mitsubishi представит обновленный ASX в Женеве

Кроссовер получил новый дизайн в духе «импульс и действие», более технологичный салон и только 2-литровый двигатель.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

Mitsubishi > ASX

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Компания Mitsubishi готова вывести на рынок обновленный городской кроссовер ASX, премьера которого состоится скоро на автосалоне в Женеве.

Дизайн автомобиля теперь более смелый и эмоциональный: фары стали ýже, а решетка радиатора — больше, светодиодные противотуманные фары увеличились, объединившись с поворотниками в единые блоки. Уверенности облику добавляют рельефный диффузор в нижней части бампера и прямой капот, очерчивающий ровную горизонтальную линию и нависающий над передними крыльями. Задние светодиодные фонари получили горизонтальные линии по углам кузова, а низ бампера украшает крупный диффузор. Кузов кроссовера теперь может окрашиваться в три новых цвета: красный Red Diamond, как на фотографиях, оранжевый Sunshine Orange и коричневый с оттенком дуба Oak Brown.

Салон автомобиля прибавил технологичности. Теперь в нем красуется увеличенный до 8 дюймов дисплей мультимедиа, у которой была улучшена система синхронизации со смартфоном. В топовых комплектациях присутствует навигационная система TomTom5, получающая оперативную информацию о ситуации на дорогах через интернет. Кстати, производитель обещает в скором времени выпустить специальное приложение для смартфонов, которое, получая информацию от разных систем автомобиля, будет сводить воедино всю информацию о нем и давать рекомендации о заправке, межсервисных интервалах и так далее.

На рынки Европы обновленный Mitsubishi ASX будет поставляться с 2-литровым 16-клапанным бензиновым двигателем MIVEC2, работающим в паре либо с 5-ступенчатой механикой, либо с вариатором INVECS3-III, имеющим ручной режим переключения передач (диапазон условно побит на 6 ступеней). Заказать кроссовер можно будет как с передним, так и с полным приводом. На сегодняшний день в России продается ASX с двигателями объемом 1,6 и 2 литра по цене от 1 189 000 до 1 633 000 рублей.

Премьера обновленного кроссовера ASX состоится 5 марта 2019 года в рамках 89-го Международного автосалона в Женеве.

Mitsubishi представит обновленный ASX в Женеве

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi представит обновленный ASX в Женеве
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Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

Mitsubishi 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.

Недостатки:

Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.

Комментарий:

Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров ...

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