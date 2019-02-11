Mitsubishi Outlander получил дешевую двухместную версию

Британское отделение компании представило коммерческий вариант кроссовера, причем в его самой дорогой версии — гибридной.

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Эксперименты по превращению внедорожников в коммерческие автомобили, по крайней мере по документам, в Великобритании довольно распространенная практика. Да, такие машины превращаются в двухместные, но они любимы охотниками и одинокими людьми. Однако самое главное — на них низкая ставка налогообложения.

В Mitsubishi решили сделать гибридный Outlander PHEV более доступным в цене и содержании и показали его коммерческий вариант, который так и называется — Commercial. Внешне от обычного кроссовера такая версия отличается лишь глухими накладками на задние боковые стекла.

В салоне, позади передних сидений установлена перегородка с решеткой. Задние сиденья убраны, вместо них появился небольшой подиум, благодаря которому образовалась ровная грузовая площадка длиной 1650 мм, шириной 1000 мм и высотой 800 мм. В компании говорят, что грузоподъемность такого «фургона» составляет 510 кг.

Mitsubishi Outlander PHEV Commercial получил 18-дюймовые легкосплавные колеса, камеру заднего вида, обогрев сидений и лобового стекла. Машина оснащается мультимедийной системой с большим экраном и поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

За пределами Великобритании эта версия вряд ли появится. А жаль: сертификация Outlander PHEV в качестве коммерческого автомобиля могла бы серьезно снизить его цену на российском рынке.

Силовая установка гибридного кроссовера осталась без изменений. Она состоит из 2,4-литрового бензинового двигателя, двух электромоторов (по одному на каждой оси) и блока литий-ионных батарей. Суммарная мощность — 163 л.с. Машина полноприводная и может проехать исключительно на электрической тяге до 45 километров.

В России гибридный Mitsubishi Outlander PHEV также продавался, но большой популярности не снискал.

На автосалоне в Женеве Mitsubishi покажет концепт нового кроссовера. Судя по всему, он будет электрическим.

Фото: Mitsubishi