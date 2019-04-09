Водитель едва не заснул за рулем маршрутного такси

Пассажир маршрутки снимал на видео, как водитель едва не засыпал во время движения.

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Вместо того чтобы ободрить засыпающего за рулем водителя маршрутного такси или отвлечь его ото сна разговорами, пассажир снял на видео его борьбу с сонливостью.

Невыспавшийся водитель был замечен за рулем маршрутки, следующей из Ростова-на-Дону в Таганрог. Протяженность маршрута составляет около 60 км, большая часть которого идет по абсолютно прямому участку дороги. Именно при равномерном движении по прямой водители испытывают наибольшее утомление и склонны проваливаться в сон.

Видео с засыпающим за рулем водителем снял один из пассажиров. Водитель то и дело закрывает глаза, после чего трет лицо ладонью, чтобы взбодриться. Причины его недосыпа неизвестны, как непонятен и допуск уставшего водителя на маршрут. В одном из пабликов социальной сети под названием «Это Ростов, детка!» люди возмутились подобным пренебрежением безопасностью пассажиров, но нашлись и те, кто встал на защиту водителя, объясняя, что людям приходится много работать, чтобы свести концы с концами.

Как бы то ни было, но данная поездка закончилась хорошо. Однако в последнее время из-за недосыпа водителей происходит немало аварий, в которых погибают люди.

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Фото, видео: YouTube