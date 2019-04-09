Договор купли-продажи автомобилей может стать электронным. Через 2 года

Материалы по темеВ России впервые оформили электронные ПТС на заводе
«Очень хочется сделать электронный договор купли-продажи. Мы этим сейчас занимаемся в инициативном порядке. Очень важно подготовить госорганы к возможности приема таких документов. Мы ведем переговоры с заинтересованными ведомствами. Думаю, что в перспективе полутора-двух лет это может появиться. Речь пока идет только об автомобилях», — передает РИА Новости слова гендиректора компании «Электронный паспорт» Ильи Минкина.
Пока вся проблема в электронной подписи, которая в России не очень распространена. Минкин считает необходимым, чтобы электронная подпись стала обыденным явлением, и например, смартфон мог бы выполнять функцию электронной подписи, идентифицируя хозяина по различным параметрам.
Пока цифровым стал лишь первый проект компании — Одобрение типа транспортного средства. Предполагается, что к 1 ноября у всех организаций, занимающихся производством и импортом автомобилей, будет возможность оформлять такой документ в электронном виде. Кроме того, в е-ПТС появится информация об ОСАГО, а в перспективе и о каско.
- Хотите узнать, какой первый автомобиль продали с электронным ПТС? Тогда вам сюда.
- В список электронных госуслуг вошло предоставление сведений из электронных паспортов транспортных средств. Обещают, что в скором времени эта услуга станет доступной.
Фото: Depositphotos
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