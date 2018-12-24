На Госуслугах можно будет узнать данные электронного ПТС

Правительство РФ дополнило список электронных государственных услуг возможностью узнать информацию из электронных паспортов транспортных средств. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства.

«В  список электронных госуслуг вошло предоставление сведений из электронных паспортов транспортных средств. Это решение создает правовые основания для того, чтобы эти госуслуги (Ред.: наряду с информацией из государственных информационных систем в сфере образования) предоставлялись на Едином портале государственных и муниципальных услуг», — говорится на сайте Кабмина.

Распоряжение правительства создало правовые основания для того, чтобы услуга по предоставлению информации из электронных паспортов транспортных средств вошла в список госуслуг, теперь начнется работа по ее выведению на Единый портал, и в скором времени она станет там доступной.

Документ подготовлен по инициативе Минэкономразвития России.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

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