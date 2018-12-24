На Госуслугах можно будет узнать данные электронного ПТС

Многие из нас потеряют работу: в России уже есть беспилотные грузовики БелАЗ совместно с российскими компаниями сделал роботизированные самосвал и фронтальный погрузчик, которые управляются дистанционно с любого расстояния — хоть 2500 км. Выпил кофе за рулем — получи штраф Говорите, в России водителям закручивают гайки? Приезжайте в Израиль! Там, если выпил за рулем — в тюрьму, повсюду летают полицейские беспилотники и нельзя забывать правило правой руки. Выбираем Skoda Rapid с пробегом: советы эксперта По опыту ЗР, Rapid — один из лучших автомобилей по удобству проведения техобслу­живания своими силами. При этом беспроблемную 2-3-летнюю машину можно приобрести менее чем за 600 тысяч рублей.