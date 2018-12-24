На Госуслугах можно будет узнать данные электронного ПТС

«В список электронных госуслуг вошло предоставление сведений из электронных паспортов транспортных средств. Это решение создает правовые основания для того, чтобы эти госуслуги (Ред.: наряду с информацией из государственных информационных систем в сфере образования) предоставлялись на Едином портале государственных и муниципальных услуг», — говорится на сайте Кабмина.
Распоряжение правительства создало правовые основания для того, чтобы услуга по предоставлению информации из электронных паспортов транспортных средств вошла в список госуслуг, теперь начнется работа по ее выведению на Единый портал, и в скором времени она станет там доступной.
Документ подготовлен по инициативе Минэкономразвития России.
- Первые ЭПТС получили несколько автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-9, собранных на предприятии Mazda Sollers во Владивостоке в декабре прошлого года.
- С 1 июля прошлого года в России начался переходный период оформления электронных ПТС (ЭПТС) вместо бумажных, который закончится в этом году, после чего бумажные ПТС постепенно уйдут в историю.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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