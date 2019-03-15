Продали первый автомобиль с электронным ПТС. Что это была за машина?

Накануне произошло знаменательное событие: клиенту одного из дилерских салонов был передан автомобиль без привычного бумажного паспорта транспортного средства.

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Введение в России электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС) несколько раз переносили. В итоге до 1 ноября 2019 года выдача ЭПТС проводится в пилотном режиме. Связано это с неготовностью членов Таможенного союза (Казахстан и Беларусь), а также некоторыми накладками внутри самой системы.

До вчерашнего дня ЭПТС получали автопроизводители в качестве эксперимента, в котором компании принимают участие на добровольной основе. Но накануне был продан первый автомобиль с ЭПТС. Им стала Mazda CX-9, которая была собрана на дальневосточном заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус».

Любопытно, что покупателем автомобиля стал… сам завод: кроссовер будет использоваться в корпоративном парке. Дилер оформил все необходимые документы и передал машину представителям предприятия.

По словам Ильи Минкина, генерального директора АО «Электронный паспорт», которое является оператором системы, все операции по выдаче ЭПТС показали, что система работает без сбоев на всех этапах цепочки — от производства до передачи клиенту.

«В настоящее время в ходе оформления ЭПТС на единичные транспортные средства завершается настройка необходимых интеграционных процессов, и вскоре производители и импортеры автомобилей планируют перейти к массовому оформлению ЭПТС, — заявил Илья Минкин. — Наблюдая растущий интерес со стороны потенциальных покупателей к приобретению автомобилей с ЭПТС, надеемся, что Mazda Рольф Химки станет также одним из первых дилеров, которые начнут продавать автомобили с ЭПТС частным лицам уже в ближайшее время».

По состоянию на сегодняшний день в России выдано 296 электронных паспортов транспортного средства. Правда, пока ни одна машина частному клиенту не передана: все автомобили по-прежнему продаются с привычными бумажными ПТС.

Узнать данные электронного ПТС можно будет на сайте госуслуг.

Первые ЭПТС получили несколько автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-9, собранных на предприятии Mazda Sollers во Владивостоке в декабре прошлого года.

С 1 июля прошлого года в России начался переходный период оформления электронных ПТС (ЭПТС) вместо бумажных, который закончится в этом году, после чего бумажные ПТС постепенно уйдут в историю.

Фото: АО «Электронный паспорт»