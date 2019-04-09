Главный тренер футбольного клуба «Енисей», обвиненный в управлении автомобилем в пьяном виде, останется пешеходом на ближайшие полтора года.

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Главный тренер футбольного клуба «Енисей» Дмитрий Аленичев попытался оспорить решение суда о наложении на него штрафа в размере 30 тыс. рублей и об изъятии водительских прав на полтора года.

Права были отобраны у тренера после того, как он был уличен в управлении автомобилем в нетрезвом виде и отказался от прохождения медосвидетельствования. Мы писали, как известный футбольный тренер был задержан нарядом ДПС после отдыха в ресторане.

Новое слушание по делу Аленичева, который хотел оспорить решение суда, прошло в Ленинском районном суде Красноярска, пишут Sibnovosti.ru. Но суд не принял его доводы и оставил решение в силе: Дмитрий Аленичев виновен в невыполнении законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП).

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Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС