Пьяная звезда: Дмитрия Аленичева лишили прав на полтора года

Бывший тренер «Спартака» и нынешний наставник «Енисея» оштрафован и лишен водительских прав за управление автомобилем в пьяном виде.

Решение в отношении тренера красноярского футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева принял мировой суд Красноярска. По причине отказа Дмитрия пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения судья наложил на него штраф в размере 30 000 рублей и лишил права управления автомобилем на полтора года.

«Суд постановил признать Аленичева Дмитрия Анатольевича виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного штрафа в 30 000 рублей с лишением права управления на один год и шесть месяцев», — передает РИА «Новости» слова мирового судьи 63-го участка Алексея Черданцева.

Отмечается, что ни сам Дмитрий Аленичев, ни его представитель на заседание суда не явились. В процессе разбирательств были выслушаны трое инспекторов ДПС и просмотрено видео с места событий.

Фото: Вячеслав Евдокимов/ТАСС

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