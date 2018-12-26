Пьяная звезда: Дмитрия Аленичева лишили прав на полтора года

Решение в отношении тренера красноярского футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева принял мировой суд Красноярска. По причине отказа Дмитрия пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения судья наложил на него штраф в размере 30 000 рублей и лишил права управления автомобилем на полтора года.
«Суд постановил признать Аленичева Дмитрия Анатольевича виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного штрафа в 30 000 рублей с лишением права управления на один год и шесть месяцев», — передает РИА «Новости» слова мирового судьи 63-го участка Алексея Черданцева.
Отмечается, что ни сам Дмитрий Аленичев, ни его представитель на заседание суда не явились. В процессе разбирательств были выслушаны трое инспекторов ДПС и просмотрено видео с места событий.
- Ознакомиться с предысторией инцидента и посмотреть то самое видео можно здесь.
- Дмитрий Аленичев уже не первый раз становится героем автоскандала. В 2009 году он устроил ДТП и скрылся с места происшествия, хамя и угрожая другому участнику аварии.
Фото: Вячеслав Евдокимов/ТАСС
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