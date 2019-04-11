По версии авторитетного немецкого издания AutoBild.

Журналисты издания АutoBild за последние 10 лет протестировали немало кроссоверов и внедорожников. Чтобы определить, сколько автомобили потребляют топлива, они преодолевали 155 км: сначала 61 км по шоссе, потом 40 км в городском режиме и 54 км в смешанном режиме. Испытатели ехали с максимально возможной скоростью, при этом соблюдая правила дорожного движения.

После несложных подсчетов оказалось, что лидером этого странного рейтинга прожорливости стал Mercedes-AMG G 63 с объемом двигателя 4 л, мощностью 585 л.с, который в среднем потребляет 17,4 л на 100 км пути. На втором месте расположился Bentley Bentayga W12 с 6-литровым мотором, мощностью 608 л.с. — он расходует 15,9 л на 100 км.

На третьей позиции — Mercedes-Benz GLS 500 4Matic с 4-литровым мотором мощностью 455 л.с — 15.8 литра на 100 км. Четвертое место занял Jeep Grand Cherokee SRT8 с мотором 6,4 литра мощностью 468 л.с., его показатель — 15,6 л на 100 км. BMW X5 M 2010 года выпуска с мотором 4.4 мощностью 555 л.с. оказался на пятой строчке — он потребляет 15,5 л/100 км.

На шестое место поставили Porsche Cayenne Turbo Tiptronic S 2015 г.в. — для 4,8-литрового движка мощностью 570 л.с. требуется столько же — 15,5 литров.

Седьмое место — у BMW X5 M, выпущенного в 2015-м с 575-сильным двигателем объемом 4,4 литра, он чуть менее прожорлив — 15 л/100км . На восьмом месте — Mercedes ML 63 AMG 4Matic с 5,5-литровым мотором мощностью 525 л.с., он потребляет 14,5 литров. На девятом — Porsche Cayenne Turbo Tiptronic S 2018 года с 550-сильный двигателем объемом 4 л, который требует 14,5 л/100 км.

На последнем меcте в десятке оказался как раз самый экономичный из прожорливых — 510-сильный Porsche Cayenne Turbo S Tiptronic 2010 с 4,8-литровым двигателем: его расход — 14,2 л на сотню.

С другими рейтингами можно ознакомиться по ссылке.

Фото: Mercedes-Benz