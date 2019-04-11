Проезд по М-4 «Дон» снова дорожает

Цены вырастут почти на 22%, проезд по трассе в дневное время на легковом автомобиле обойдется в 1520 рублей.

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«Автодор», в чьем ведении находятся платные дороги в России, объявил о повышении с 15 апреля тарифов за проезд с 21-го по 1319-м км трассы М-4 «Дон». Тариф поднят на 21,6%, теперь с 7 утра до нуля часов он составляет 1520 рублей. В компании утверждают, что вводят сезонные тарифы, которые будут действовать с 15 апреля по 13 октября.

Сэкономить удастся владельцам транспондеров. Для них проезд с 21-го по 93-й километры, с 93-го по 211-й, с 492-го по 517-й и с 1091-го по 1119-й километры останется на прежнем уровне.

Проезд по трассе М-3 «Украина» на платных участках не изменится (130 руб.), но по пятницам, в выходные и праздничные вырастет до 150 руб. при оплате наличными.

На трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург» оплата с 58-го по 97-й километры останется прежней, а на участке с 208-го по 543-й километры вырастет на 16,6%, до 770 руб. для легковых автомобилей в дневное время при оплате наличными или картой.

В «Автодоре» ранее заявляли, что сезонный тариф вводится из-за роста трафика, а значит и дополнительных расходов на содержание дороги.

Ранее «Автодор» запросил из бюджета еще 45 млрд руб. для достройки ЦКАД.

В начале марта глава «Автодора» Вячеслав Петушенко назвал примерную стоимость проезда по всей трассе Москва — Санкт-Петербург.

Фото: ГК «Автодор»