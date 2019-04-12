Заходим, берем, выносим! Как похитить терминал средь бела дня

Молодые люди уже задержаны, но какова наглость!

О том, что в торговом центре города Лянтор пропал терминал, в дежурную часть полиции по Сургутскому району сообщил сотрудник компании, обслуживающий платежные терминалы. Как обычно, он выехал проверить работу терминала и обнаружил, что того нет.

Полицейские стали просматривать записи с камер видеонаблюдения и установили автомобиль, на котором вывезли терминал. В городе объявили план «Перехват», личному составу выдали ориентировку на автомобиль и грабителей.

Дерзких похитителей удалось задержать, ими оказались молодые люди 23, 19 и 17 лет. Идейным «вдохновителем» банды оказался несовершеннолетний юноша, который все придумал и предложил друзьям легкий способ обогащения. Натянув медицинские маски, они вошли в торговый центр, похитили терминал и отвезли его домой к главарю. Там устройство вскрыли, но улов оказался невелик — всего 18 тысяч рублей.

До этого они пытались вывезти еще и игровой автомат, но их засекла хозяйка магазина, после чего они скрылись.

В отношении похитителей возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» и ст. 30 ч. 2 ст. 158 УК РФ «Попытка кражи». Им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает ОМВД России по Сургутскому району.

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Видео: YouTube